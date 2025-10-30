Co z Rosją, co z Ukrainą?

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 10:47
Ważna międzynarodowa konferencja naukowa odbyła się w Szczecinie.
Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego w poniedziałek i wtorek stała się ważnym miejscem debaty o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na zorganizowaną tam międzynarodową konferencję naukową „Rosja po inwazji na Ukrainę. Perspektywy badawcze” zaproszono bowiem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych - od politologii i historii, przez językoznawstwo po literaturoznawstwo.
Spotkaniom ściśle naukowym towarzyszyły dyskusje akademickie „Rosja po inwazji na Ukrainę. Rozmowy o wojnie".
to nie ma znaczenia, znaczenie ma to ze strony zobowiązały się do respektowania granic Ukrainy, wystarczyłoby gdyby USA i UK postawiły ostro sprawę a FR nie rozpoczęłaby tej wojny.
@@@Ktoś
2025-10-29 16:08:20
Sam jesteś troll, tylko nie wiem na czyjej smyczy. Co się w tym kraju porobiło, ze za wyrażanie WŁASNEJ opinii, jest się obrażanym i nazywanym ruskim trollem? Tylko dlatego ze ta opinia nie jest zgodna z mainstreamem? Mam prawo do własnych poglądów, opartych na własnej wiedzy i doświadczeniach. Mam znajomych ze wschodniej Ukrainy i znam ich pogląd na tę wojnę. Jestem Polakiem i moje serce bije dla Polski, w której interesie nie jest się poświęcać dla Ukrainy, której właśni obywatele nie chcą.
@@Ktoś
2025-10-29 14:44:03
Szanowna Redakcjo, naprawdę upubliczniają Państwo propagandę rosyjskiego trolla? Chyba jest to mój czas, aby pożegnać się z tym portalem, gdyż to nie powinno mieć miejsca w jakimkolwiek szanującym się portalu w Polsce. Tym bardziej mnie Państwo do tego przekonają, jeśli ten komentarz nie zostanie przez Państwa opublikowany.
@Ktoś
2025-10-29 14:08:15
Dobrze kombinujesz, tylko w złą stronę. Z powodu tych zasobów, to Kijów nie chce odpuścić tych terytoriów, mimo że ich mieszkańcy nie chcą być pod butem Kijowa. Zdecydowana większość mieszkańców wschodniej Ukrainy, nie zna nawet ukraińskiego, a ich językiem rodzimym jest rosyjski - posługiwania się którym, zabrania im kijów. Ludzie w Donbasie opowiedzieli się za Rosją, i władze w Kijowie powinny to uszanować, ale tego nie zrobią właśnie ze względu na rzeczone zasoby. Reszta to tylko propaganda.
Ktoś
2025-10-29 12:57:56
Wielu zapomina jeszcze o jednej ważnej rzeczy - aktualnie rosja (celowo pisane z małej litery) trzyma w swojej pięści terytoria, pod którymi Ukraina ma ogromne złoża zasobów naturalnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby zdobycie ich nie było prawdziwym (przynajmniej początkowo) celem tej wojny, a wszystko pozostałe to ułuda parszywej (i często całkowicie oderwanej od rzeczywistości i przygłupiej) propagandy w wykonaniu kraju, który jest krzywym zwierciadłem rozwiniętej cywilizacji.
klemens
2025-10-29 12:51:39
memorandum to nie jest umowa zobowiązująca , podobnie jak uchwala sejmu czy rady ministrów . Nie jest prawem ratyfikowanym przez parlamenty USA i FR .
ch wała Ukrainie
2025-10-28 21:07:40
dajcie już na luz tą Ukrainą... w memorandum budapeszteńskim USA, UK i FR gwarantowały Ukrainie bezpieczeństwo, USA i UK nie wywiązały się z zobowiązań. Niech to będzie dla nas nauczką.
@j23
2025-10-28 20:18:41
Bo po co komu dziś nauka o geopolityce skoro ma gotową wyrocznie np dzikiego trenera? Społeczeństwo coraz bogatsze materialnie ale głupieje
Wajna
2025-10-28 17:39:43
Co za brednie.Już uszami się wylewają te kacapoły,które serwują na codzień we wszystkich mediach.