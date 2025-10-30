Co z Rosją, co z Ukrainą?

Ważna międzynarodowa konferencja naukowa odbyła się w Szczecinie.

Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego w poniedziałek i wtorek stała się ważnym miejscem debaty o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na zorganizowaną tam międzynarodową konferencję naukową „Rosja po inwazji na Ukrainę. Perspektywy badawcze” zaproszono bowiem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych - od politologii i historii, przez językoznawstwo po literaturoznawstwo.

Spotkaniom ściśle naukowym towarzyszyły dyskusje akademickie „Rosja po inwazji na Ukrainę. Rozmowy o wojnie".

- Trzeba pamiętać, że Ukraina została napadnięta, bo zbliżyła się z Zachodem - mówił w rozmowie z "Kurierem" dr Maciej Pieczyński, jeden z organizatorów wydarzenia. - To Zachód jest prawdziwym wrogiem Putina. Ukraińców traktuje jak Rosjan, którzy sprzedali się geopolitycznym rywalom Rosji. Jego ultimatum z grudnia 2021 r. było żądaniem wycofania się NATO z całej postkomunistycznej Europy. Czyli żądaniem osłabienia między innymi bezpieczeństwa Polski… ©℗

