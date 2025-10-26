Rosja po inwazji na Ukrainę

W poniedziałek i wtorek w sali konferencyjnej Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Piastów 40 w Szczecinie będziemy mogli wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rosja po inwazji na Ukrainę. Perspektywy badawcze”. Będzie ona stanowiła interdyscyplinarną, pogłębioną refleksję na temat nie tylko przyczyn i przebiegu, ale również skutków pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, w tym także jej następstw dla nauki.

Konferencji naukowej będą towarzyszyły także dyskusje akademickie. „Rosja po inwazji na Ukrainę. Rozmowy o wojnie” – to propozycja skierowana do szerokiej publiczności, zainteresowanej tematyką konfliktu za naszą wschodnią granicą.

W ramach „Rozmów o wojnie” odbędą się dwa okrągłe stoły (w poniedziałek o g. 17 i we wtorek o g. 18.30). Zaproszeni eksperci będą debatować o przyszłości Rosji – jej kultury i polityki. Przy okrągłych stołach zasiądą dziennikarka Arleta Bojke, historyk prof. Hieronim Grala, były ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, językoznawca prof. Aleksander Kiklewicz, literaturoznawca prof. Aleksander Wawrzyńczak i reżyser Konrad Szołajski.

Zaplanowano także część artystyczną, a w niej czytanie performatywne rosyjskiej sztuki antywojennej Natalii Lizorkiny „Wania żyje” oraz pokaz filmu dokumentalnego „Putin’s Playground” w reżyserii Konrada Szołajskiego.

Przewidziano również wykład znanego opozycyjnego pisarza rosyjskiego. Dmitry Glukhovsky wygłosi prelekcję pt. „My. Kronika upadku” – o sytuacji oraz przyszłości Rosji i jej kultury” (w poniedziałek o g. 18.45).

Zarówno na naukową część konferencji, jak i na „Rozmowy o wojnie” wstęp jest wolny.

Start: poniedziałek, g. 9.

