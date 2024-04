Co się stało z sarną uratowaną na Bezrzeczu?

Sarna osłabiona z zatruciem pokarmowym, nastepnego dnia odzyskała siły i została uwolniona do natury... To tylko ten tkz. łowczy miejski potrafi. Swojego czasu głośno było o jego wyczynach choćby w "Kurierze".

Czaraszkiewicz i ...

2024-04-02 16:02:17

Wszystko jasne :( On "uwalnia do natury" albo skręcając kark, albo pisklęta rzuca kotom, albo podrzyna gardło... Te gadanie o uwalnianiu brzmi jak kiepski żart. Ten typ to dewiant.