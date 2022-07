Co się dzieje? Weekend w regionie (8-10 lipca)

Festyn rybaka z degustacją

Dziwnów. Tradycyjny festyn morski połączony z festynem rybaka odbędzie się w najbliższą sobotę (9 bm.) o g. 15 na Nabrzeżu Kościuszkowskim. Na początek władze gminy oraz rybacy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Rybaków, którzy oddali życie morzu”.

O g. 16 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ORP Gdynia, który w przeszłości stacjonował w tym mieście. Na pewno atrakcją będzie koncert orkiestry wojskowej z klasyczną musztrą paradną.

Następnie odbędzie się degustacja ryb złowionych przez tutejszych rybaków, a serwowanych m.in. przez ich żony. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wczasowicze skonsumowali przeszło dwie tony ryb.

Ok. g. 17 będziemy mogli obserwować zmagania rybaków w ramach pięcioboju. Potem pojawi się Neptun razem ze swoją świtą i zaczną koncerty Piotra Pręgowskiego i Mikołaja Jakubowskiego, a na koniec zabłysną na niebie tradycyjne fajerwerki.

Święto śledzia bałtyckiego

Niechorze. W niedzielę o g. 14 na placu przed latarnią morską w Niechorzu rozpocznie się XIX Święto Śledzia Bałtyckiego, które będzie okazją do pokazania przybyłym wczasowiczom, jak się dawniej łowiło ryby. Będą rekonstrukcje historyczne, gry i zabawy dla dzieci, konkursy kulinarne na najlepszą potrawę ze śledzia przygotowaną przez miejscowych rybaków i to, co najbardziej przyciąga: bezpłatna degustacja zupy rybnej ugotowanej w potężnym garze oraz ryby smażone przez rybaków.

W części artystycznej wystąpią: Chór Amber Singer, Przepióreczki, Czerwona Róża, Jacek Wójcikiewicz, Majtki Bosmana i Nierobbers. Organizatorem święta jest gmina Rewal i Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu.

Sponsorami imprezy są: Baltic Pipe Projekt, GAZ System, spółka Wodociągi Rewal i Nadmorska Kolej Wąskotorowa.

MK

Trzy dni na cysterskim szlaku

Bierzwnik. Warto się wybrać na weekend do Bierzwnika, gdzie w dniach 8-10 bm. trwać będzie wydarzenie pn. „3 Dni na Cysterskim Szlaku”, w tym X Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych!

Poza tym w programie m.in.: piątek – od g. 11: Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkoły podstawowej (hala sportowa); g. 14-16 Piknik Rodzinny „Na wesoło” – teren boiska przy hali sportowej, g. 17.30-19 III Turniej piłki nożnej „NA CYSTERSKIM SZLAKU”, udział biorą: POGOŃ Szczecin, STAL STOCZNIA Szczecin i MULKS ORZEŁ Bierzwnik; g. 20-23 Turniej Tenisa Stołowego Nocą o Puchar Wójta Gminy Bierzwnik hala sportowa). W sobotę g. 9-12 Seminarium pn. „Polsko-niemiecka współpraca szansą dla promowania tradycji kulinarnych i rozwoju turystyki transgranicznej” (kapitularz); g. 12 Uroczyste otwarcie „3 Dni na Cysterskim Szlaku” – scena główna; 12.30-13.30 Inscenizacja historyczna – ołtarz polowy przy dzwonnicy; g. 13-19 Transgraniczne warsztaty kultury, sztuki i historii – warsztaty ceramiczne i historyczne; g. 13-19 „Polsko-Niemiecki festiwal smaków” – warsztaty kulinarne; g. 14-17 Występy artystyczne – scena główna; g. 17-18 SACRUM PROFANUM – Życie muzyczne w klasztorach cysterskich. CAPELLACISTERCIAN pod kierownictwem Jacka Bratke – kościół; g. 19-20 Spotkanie z klasyką – Anna Maria Kalka (sopran); g. 22 Nocne zwiedzanie Klasztoru i stanowisk archeologicznych – (minirecital Anny Kalki). W parku gminnym w Bierzwniku w g. 20-2 Zabawa taneczna prowadzona przez DJ. W niedzielę: 7-13.30 Zawody wędkarskie – wręczenie nagród; 8.45-11.50 Turniej Szachów Błyskawicznych im. Romana Szymoniaka (wzgórze klasztorne); g. 12 Zakończenie XXII Festiwalu „Na leśnej Polanie” (wzgórze klasztorne); g. 9-15 „Transgraniczne warsztaty kultury, sztuki i historii” – warsztaty malarskie i rękodzielnictwa; g. 9-15 „Polsko-Niemiecki Festiwal Smaków – warsztaty kulinarne; g. 13-15 Konkurs na najsmaczniejszą potrawę tradycyjną przygotowaną przez uczestników projektu

pn. „II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystki Regionalnej pn. „Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”; g. 13.45-14.45 Symultana szachowa (wzgórze klasztorne); g. 14-16 Przegląd zespołów śpiewaczych; g. 16 Wręczenie nagród i podziękowań za udział w konkursie kulinarnym i Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych; g. 16.30 zakończenie.

Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival

Świdwin. W naszym regionie trwa coroczny letni festiwal szczecińskiej orkiestry Baltic Neopolis Orchestra. W tym roku ta impreza ma nową nazwę: Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival. W sobotę (9 lipca) w zamku w Świdwinie odbędzie się koncert pt. „Mozart, Mozart, Mozart”. Początek o godz. 18.

Podczas wieczoru wystąpią: Antonio Garcia Egea – skrzypce oraz Baltic Neopolis Orchestra pod dyr. Nelli Zaforemskiej. W programie koncertu zabrzmią następujące utwory: Wolfgang Amadeus Mozart – Uwertura z opery Wesele Figara, Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzypcowy nr 3 G dur, Wolfgang Amadeus Mozart – Serenada na smyczki Eine Kleine Nachtmusik.

(MON)

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Kamień Pomorski. Trwa 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątkowe wieczory, o g. 19 w romańsko-gotyckiej katedrze kamieńskiej rozbrzmiewa będzie muzyka mistrzów w wykonaniu najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców.

W piątek 8 bm. przy zabytkowych organach zasiądzie Andrzej Chorosiński. Usłyszymy także Tetianę Bilczak (sopran), Ruslana Bilczaka (tenor), Olgę Bilas (organy). Wystąpi też Chór i Orkiestra Opery na Zamku w Szczecinie pod dyrekcją Małgorzaty Bornowskiej.

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Pustkowie rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

(kw)

Święto teatru, muzyki i tańca

Morzyczyn. Do niedzieli potrwa Festiwal Teatralny pod Gwiazdami, który z Nastazina przeniósł się do Morzyczyna nad Miedwiem.

W Morzyczynie festiwal teatralny odbywa się po raz drugi. W tegorocznej edycji zostanie pokazanych kilkanaście spektakli w wykonaniu teatrów ze Stargardu i Szczecina. Łączy je jedna osoba – Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, szczecińska reżyser.

– Zapraszamy nie tylko na spektakle, ale też na występy taneczne i wokalne, warsztaty artystyczne i wystawy – mówi Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz. – Program mamy bardzo bogaty, a wstęp na wszystkie imprezy jest darmowy.

W przerwach między spektaklami odbywają się warsztaty artystyczne; stolarskie, malarskie, bębniarskie.

(w)