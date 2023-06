Co się dzieje w weekend (1-2 lipca) w regionie?

W czwartek (29 czerwca) w Niechorzu trwały uroczyste obchody Święta Morza w gminie Rewal. Święto Morza jest zapowiedzią i imprezą towarzyszącą dla Święta Śledzia, które odbędzie się w sobotę 1 lipca 2023 r. przy latarni morskiej w Niechorzu. Fot. Piotr BARAŃSKI

VIII Mrzeżyński Festyn Rybny!

Mrzeżyno. – Czy jesteś gotowy na niezapomnianą przygodę nad brzegiem Bałtyku? Oto wyjątkowa okazja, aby doświadczyć klimatu rybackiego miasteczka Mrzeżyno w całej jego okazałości – zachęca Trzebiatowska Organizacja Turystyczna „Ujście Regi”. – Już po raz ósmy, Mrzeżyno staje się centrum wydarzeń dla miłośników rybołówstwa, smakoszy i wszystkich, którzy pragną spędzić czas wśród piękna nadmorskiej przyrody.

Festyn trwać będzie w dniach 1–2 lipca, w godz. 14-23, w Porcie Morskim Mrzeżyno. W sobotę o g. 17.30 zaplanowano darmowy poczęstunek wędzoną rybą i zupą rybną przygotowaną przez członków Trzebiatowskiej Organizacji Turystycznej „Ujście Regi”. Przysmaki rybne będą też do kupienia na stoiskach przez przez cały czas trwania festynu. Przygotowano też zabawy dla dzieci, a także darmowy spacer z przewodnikiem, który odbędzie się w drugim dniu festynu. Od g. 16 w piątek i sobotę trwać będą koncerty muzyki szantowej.

Rewalski jarmark świętojański

Rewal, Niechorze. Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie” oraz wójt gminy Rewal serdecznie zapraszają na wydarzenie pn. „KRÓTKANOC. Rewalski Jarmark Świętojański”, które odbędzie się w dniach 1-2 lipca w Rewalu, na placu Wieloryba. Start w sobotę o g. 12. W programie: jarmark z rękodziełem oraz tradycyjnymi przysmakami, w niedzielę inscenizacja historyczna – na plaży, pokaz tańca ognia, występy wokalne oraz koncert gwiazdy wieczoru: BARANOVSKI – na placu.

W Niechorzu natomiast na sobotę zaplanowano Święto Śledzia, które odbędzie się przy latarni morskiej.

Startują regaty!

Dziwnów. Od soboty (1 lipca) do niedzieli (9 lipca) trwać będą Mistrzostwa Świata w Klasie ILCA 6

Mężczyzn i Juniorów. To kolejne, duże, niezwykle prestiżowe wydarzenie regatowe w gminie Dziwnów. Szacunkowa liczba startujących to blisko 450 zawodniczek i zawodników z całego świata.

XIX Morski Turniej Tenisowy Gwiazd

Świnoujście. Jan Englert, Tomasz Stockinger, Robert Janowski, Karol Strasburger i wielu innych aktorów oraz artystów pojawi się w weekend na Morskim Tenisowym Turnieju Gwiazd.

XIX Morski Turniej Tenisowy Gwiazd w Świnoujściu pod patronatem prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza rozpoczyna się w sobotę 1 lipca o godz. 10.00 na kortach tenisowych przy ul. Matejki 17 A. Wezmą w nim udział m.in.: Radek Bielecki, Tomasz Bednarek, Jan Englert, Tomasz Gęsikowski, Robert Janowski, Dariusz Kamys, Piotr Miazga, Paweł Orleański, Maurycy Polaski, Grzegorz Poloczek, Przemek Sadowski, Henryk Sawka, Tomasz Stockinger, Karol Strasburger oraz Przemek Sasza Żejmo.

W niedzielę wieczorem, po wręczeniu nagród laureatom turnieju, o godz. 20 w Amfiteatrze odbędzie się koncert „Operetki smak”. W bogatym repertuarze nie zabraknie najpiękniejszych arii operowych, pełnych dowcipu fragmentów operetek oraz wirtuozerskich popisów orkiestry. W programie znajdą się także porywające i energetyczne piosenki z najsłynniejszych musicali. Wystąpią soliści Opery na Zamku: Ewa Olszewska, Lucyna Boguszewska, Janusz Lewandowski, Tomasz Łuczak, Łukasz Ratajczak, Paweł Wolski oraz orkiestra Opery na Zamku pod batutą maestro Vladimira Kiradjeva. Prowadzenie: Dariusz Hibler.

Siatkówka i tenis na plaży

Trzęsacz. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Trzęsaczu rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30.

