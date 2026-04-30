Majówka w lesie - pamiętaj o zasadach!

Ogień i śmieci to największe zagrożenia dla szczecińskich lasów. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy w najbliższych dniach planują odpoczynek na łonie natury.

Lasy miejskie i leśne polany to idealne miejsca do spędzania wolnego czasu. Aby jednak być tam zawsze mile widzianym gościem, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Na terenie Lasów Miejskich Szczecinianie mają do dyspozycji 13 polan rekreacyjnych. Są one wyposażone w infrastrukturę ułatwiającą i uprzyjemniającą odpoczynek i różnego rodzaju aktywności. Znajdziemy na nich przede wszystkim wyznaczone paleniska – zazwyczaj po kilka na jednej polanie, niektóre zlokalizowane w zadaszonych wiatach. Do tego stoły piknikowe, także częściowo w wiatkach, ławki, kosze na śmieci oraz przenośne toalety.

- Niestety, bardzo często te elementy wyposażenia są niszczone, a nawet wykorzystywane jako opał do ogniska - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Dlatego apelujemy, aby z wszystkich tych rzeczy korzystać zgodnie z przeznaczeniem!

Ze względu na panującą suszę hydrologiczną obecnie największym zagrożeniem dla lasów są pożary. Dlatego wybierając się na wycieczkę lub piknik należy pamiętać o bezwzględnym zakazie rozpalania ognia poza wyznaczonymi miejscami.

- Jeśli chodzi o ogniska i grille te wyznaczone miejsca to tylko i wyłącznie betonowe lub kamienne okrągłe paleniska zlokalizowane na oficjalnych polanach - przypomina Paulina Łątka. - Absolutnie nie należy sugerować się pozostałościami po nielegalnych ogniskach, na przykład dookoła Głębokiego i rozpalać tam kolejnych ognisk. W okresie wiosenno–letnim tereny leśne, szczególnie te najchętniej odwiedzane, będą dodatkowo patrolowane przez policję i straż miejską, a osoby rozpalające nielegalne ogniska lub grille będą surowo karane. Warto przy tym pamiętać, że zakaz rozpalania ognia na terenie lasów obejmuje również papierosy.

Jeśli planujemy ognisko, trzeba pamiętać o zaopatrzeniu się w drewno. Zabronione jest wycinanie i niszczenie drzew oraz krzewów. Możemy korzystać tylko z tego, co znajdziemy na ziemi. Miejsca na ognisko nie podlegają rezerwacji. W przypadku zorganizowanych imprez (powyżej 15 osób) należy zgłosić ten fakt w Wydziale Lasów Miejskich ZUK.

Bardzo duży problem stanowią również śmieci, których całe sterty pozostawiane są na polanach i wzdłuż popularnych szlaków spacerowych.

- Dlatego przypominamy hasło, które powinno towarzyszyć każdemu podczas wizyt w lesie: Miałeś siłę przynieść pełne – zabierz puste! Chodzi oczywiście o opakowania, bo choć na polanach i przy ścieżkach są kosze, które w tak intensywnych okresach jak majówka są opróżniane nawet kilka razy dziennie, to i tak wiele leśnych zakątków, po weekendowych zabawach przypomina wysypisko - zwraca uwagę Paulina Łątka. - Wystarczy wspomnieć, że tylko od początku tego roku z terenu Lasów Miejskich wywieziono prawie 50 ton śmieci!

Miejsca, gdzie odpoczniemy w majowy weekend:

PRAWOBRZEŻE:

1. Polana Widok

2. Polana Słoneczna

3. Park Leśny „Klęskowo”

LEWOBRZEŻE:

1. Polana Sportowa

2. Polana Miodowa

3. Polana Czerwona

4. Polana Wołczkowska

5. Polana Sosnowa

6. Polana „Nad jez. Głębokie”

7. Polana „Bagienna Olszyna”

8. Polana Harcerska

9. Polana Goplana

10. Polana Biała

Na stronie zuk.szczecin.pl dostępne są lokalizacje wszystkich polan oraz szczegółowy regulamin korzystania z nich. Naruszenia regulaminu będą zgłaszane policji oraz straży miejskiej.

