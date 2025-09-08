Zostań radnym osiedlowym! Ostatni dzień na zgłaszanie kandydatur

Wybory do rad osiedli w Szczecinie odbędą się w ostatnią niedzielę września.

Chcesz zostać szczecińskim radnym osiedlowym i działać na rzecz swojej najbliższej okolicy? Dziś jest ostatni moment na zgłoszenie swojej kandydatury.

28 września br. po raz kolejny wybierzemy składy 37 rad osiedli. Przez najbliższe 4 lata będą działać w nich szczecinianie, którzy mają pomysł na to, jak zmienić swoje najbliższe otoczenie, lubią być aktywni i chcą mieć realny wpływ na życie swojego osiedla. Do obsadzenia jest łącznie blisko 570 mandatów.

- Zgodnie z przyjętymi zasadami w wyborach do Rad Osiedli nich może wystartować każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, komu przysługuje prawo wybierania do danej rady - przypomina Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. - Innymi słowy, na radnego danego osiedla może wystartować każda osoba zamieszkująca jego teren.

W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać jego nazwisko, imię, wiek, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania zgodny z Centralnego Rejestru Wyborców. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć również pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę poparcia z podpisami co najmniej 20 mieszkańców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców, zamieszkałych na terenie Miasta i posiadających czynne prawa wyborcze.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce „Wybory do Rad Osiedli” (https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131503.asp) oraz na stronie Wiadomości Szczecin: https://wiadomosci.szczecin.eu

Podstawowym zadaniem Rady Osiedla jest współpraca z mieszkańcami i reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miasta i Prezydenta oraz inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na danym osiedlu. Do obowiązków radnych należy również między innymi wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. dotyczących infrastruktury, komunikacji, inwestycji, a także wydawanie opinii w sprawie projektu budżetu Miasta.

Będą to pierwsze wybory do Rad Osiedli po zmianie statutów. Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli na jakimś osiedlu liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów, to wybory tam nie zostaną przeprowadzone i tym samym rada nie powstanie.

- Właśnie dlatego ten pierwszy etap - zgłaszania kandydatów - jest równie ważny, jak samo późniejsze głosowanie – mówi Jakub Baranowski – kierownik Biura Partycypacji Społecznej szczecińskiego magistratu.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli wraz z wymaganą listą poparcia, należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin (Biuro Rady Miasta, pl. Armii Krajowej 1) do 8 września 2025 r., w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju nr 281 lub 289 (II piętro, wejście od strony sali ślubów). Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty będą uwzględniane zgodnie z datą ich wpływu do Urzędu.

(K)