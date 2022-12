Co dalej z historyczną świetlicą stoczniową? Zanim popadnie w ruinę i zapomnienie

Janek

2022-12-28 09:00:09

Stoczni nie ma, ale muzeum będzie i to jest właściwy kierunek!!! Likwidować zakłady pracy, a na ich miejsce stawiać muzea, świetlice, izby pamięci czyli wszystko, co obciąża budżet tworzony z podatków. Proponuję hasło: mniej firm więcej muzeów. I z tą ideą idźmy z przyszłość. Inne kraje budują przyszłość my będziemy grzebać w przeszłości.