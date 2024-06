Cisne Branco nie zawita do Szczecina

Brazylijski Biały Łabędź musiał wycofać się z regat wielkich żaglowców. Jednostka od kilkunastu dni próbuje uporać się z awarią silnika.

Z informacji przekazanych przez brazylijską Marynkę Wojenną wynika, że Cisne Brano pozostanie w Lizbonie do momentu naprawy silnika. Oznacza to, że żaglowiec nie może wziąć udziału w tegorocznych regatach, a tym samym nie zawita do Szczecina na czas finału regat.

Biały Łabędź – tak bowiem nazywany jest Cisne Branco – jest jednostką brazylijskiej marynarki. Potężny, 74-metrowy żaglowiec został wybudowany w holenderskiej stoczni, w Amsterdamie. To trzeci Cisne Branco w Brazylii. Pierwszy, 15-metrowy, klasyczny jacht był zaprojektowany przez Alfreda Mylnego, a zbudowany przez Alexandra Robertsona w 1910 roku.

Tegoroczne The Tall Ships Races wystartują z litewskiej Kłajpedy już w najbliższą niedzielę. Jednostki będą ścigać się przez 5 tygodni na trasie Kłajpeda – Helsinki – Tallinn – Turku – Mariehamn – Szczecin. Finał regat odbędzie się w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia. (K)