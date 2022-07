Ciężarówka, kierowca - 2 promile ?!!!!...zabrać dożywotnio prawo jazdy, to zabójca. Nie można czekać, aż za drugim razem spowoduje katastrofę drogową. Nie nadaje się na kierowcę.

Tego typu pijanym...

2022-07-14 09:49:30

Polskim Kierowcom odbierac Prawo Jazdy na zawsze... a jesli byl to Cudzy-ziemiec to Zakaz wjazdu do Polski samochodem na najblizsze min. 10 laat... !!/!