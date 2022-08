Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek po południu przy ul. Tczewskiej w Szczecinie (Wielgowo). Ciężarówka z cysterną zjechała tam z jezdni i przewróciła się do rowu.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu interweniuje jednak straż pożarna, wiec przejazd ulicą Tczewską jest częściowo zablokowany.

