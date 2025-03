„Ciepłe mieszkanie” w Szczecinie. Są pieniądze na likwidację kopciuchów

Szczecinianie, którzy chcą pozbyć się z mieszkania starego pieca węglowego i wymienić go na bardziej ekologiczne źródło ciepła wciąż mogą zdobyć dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Do odzyskania jest nawet 90 proc. kosztów – przypomina magistrat.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w Szczecinie, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, wsparcie działań zwiększających efektywność energetyczną mieszkań. Jest skierowany do osób posiadających tytuł prawny do mieszkania w budynku wielorodzinnym lub wynajmujących lokale gminne, a także dla wspólnot mieszkaniowych.

W przypadku osób fizycznych dofinansowanie obejmuje: demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, zakup i montaż bardziej efektywnego źródła ciepła (m.in. ogrzewanie elektryczne, gazowe, na pellet, pompa ciepła), podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację projektową.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej dofinansowanie obejmuje: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy.

Poziomy dofinansowania są różne. Podstawowy (dochód nie wyższy niż 135 000 zł rocznie) – do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny. Podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny. Najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego) – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji zależna jest od rodzaju przedsięwzięcia – do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Miasta Szczecin: w formie papierowej (w kancelarii UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii UM Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, albo pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /umszczecin/skrytka. Nie można składać wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin składania wniosków to 31 lipca 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Trzeba pamiętać, że inwestycje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Pełen regulamin i szczegóły dostępne na stronie: www.zielonemiasto.szczecin.eu

Wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynosi niemal 3 mln zł.

(K)