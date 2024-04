Cienie nad „Bronowicką"

Wszystko wskazuje na to, że system zachęt finansowych - dużo tańsze niż na Cmentarzu Centralnym koszty pochówków - nadal nie przekonuje szczecinian do „Bronowickiej". ©℗

„Bronowicka”, czyli współczesny Cmentarz Zachodni, funkcjonuje od 2013 r. Kaplica nekropolii - dopiero od 2020 r. (kosztowała dodatkowo ok. 6 mln zł). Mimo to szczecinianie nadal wybierają Cmentarz Centralny na miejsce ostatniego pożegnania swych bliskich, co potwierdzają statystyki, ujawnione przez magistrat w odpowiedzi na interpelację złożoną do prezydenta Szczecina przez radną Agnieszkę Kurzawę (Prawo i Sprawiedliwość).

Nekropolia przy ul. Bronowickiej powstawała w atmosferze skandalu. Z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną wstrzymano budowę pierwszej z jego kaplic (żelbetowe pylony jej konstrukcji nadal straszą w rejonie głównej bramy Cmentarza Zachodniego). Potem ogromne kontrowersje wzbudzała jakość gruntu: gliniasta nieprzepuszczalna gleba, na sporym terenie zarezerwowanym pod budowę cmentarza, nienadająca się pod pochówki. Dlatego na sporej części cmentarza zaaranżowano tereny zielone, zbudowano liczne ściany urnowe, a przy kwaterach grzebalnych zamontowano system odwodnień. Co nie tylko znacząco podwyższyło koszt całej inwestycji (25 mln zł za adaptację dla celów funeralnych 17 ha gruntu - przyp. aut.), ale również o blisko dwa lata opóźniło jej oddanie do użytku.

Komentarze

Nic dziwnego 2024-04-03 18:55:10 Cmentarz Zachodni "nie ma wzięcia" bo jest usytuowany skrajnie daleko. Na Centralny rodziną i bliscy zmarłych dojadą z centrum i Śródmieścia autobusami i tramwajem, a tam czym? Niech miasto będzie konsekwentne. Wymyślili nowy Cmentarz na granicy miasta, a właściwie to prawie na granicy państwa i nie pomyśleli o komunikacji (np. tramwaj na Mieszka I z dojazdem na Bronowicką).

Piotr 2024-04-03 18:47:22 Mieszkam w sumie niedaleko bo przy europejskiej i mogę powiedzieć, że to fajny cmentarz. Ludzie tu nie chowają głównie z powodu, że mogą robić dokładki do swoich grobów na centralnym. No i jest centralny, jednak sporo ludzi ma bliżej. A teren pod cmentarz to był wykupiony jeszcze za Jurczyka.

To kolejny 2024-04-03 17:26:02 "sukces" Łysego z magistratu.

pisomatołek 2024-04-03 17:17:00 znajdzcie mądrale miejskie 20 ha w mieście z dobra hydrologią; chyba trzeba by było zabrać ogródki na 26 kwietnia lub derdowskiego lub Łukasińskiego. A może by tak zrobić cmentarz po drugiej stronie Odry ?

Jak to było? 2024-04-03 15:55:59 Daleko od polityki, blisko ludzi biznesu (developerów i takie tam) . Bronowicka to sztandarowy projekt Krzyżyka i jego ekip, przekręt nie do obrony ale psa z kulawą nogą to nie obeszło, ani CBA ani CBŚ ani ABW... Samorządowa mafia i tyle w temacie...

Bronowicka 2024-04-03 14:06:42 Czyli należy rozumieć, że ten bubel powstał za kadencji obecnego prezydenta, który ubiega się o kolejną reelekcję?

Pytek 2024-04-03 13:44:58 A kto odpowie za utworzenie cmentarza przy ul. Bronowickiej? Przecież to oczywiste, że przed decyzją o utworzeniu cmentarza, należy wykonać wszystkie konieczne ekspertyzy . Gdyby takie wykonano, to cmentarz by tam nie powstał. Ale co tam, kasa nie mogą, to można miliony wrzucić w błoto. Takich mamy miejskich gospodarzy. Proponuję, aby na przyszłość zarezerwować dla nich miejsce pochówku na tym nowym cmentarzu.

P 2024-04-03 13:22:52 W Polsce nadal nielegalne jest trzymanie w domku urn z prochami to by rozwiązało problem braku miejsc na cmentarzach