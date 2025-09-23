Wtorek, 23 września 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Chuligani zatrzymani. Niszczyli autobus drużyny piłkarskiej

Data publikacji: 23 września 2025 r. 15:49
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2025 r. 15:49
Chuligani zatrzymani. Niszczyli autobus drużyny piłkarskiej
Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 16 tysięcy złotych.  

Dwaj mężczyźni uszkodzili w Szczecinie autokar należący do przyjezdnej drużyny piłkarskiej. Sprawcy chuligańskiego wybryku wpadli w ręce policji. Teraz opowiedzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w nocy. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, pełniący służbę patrolową w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli dwie osoby przy zaparkowanym autokarze. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się okazało, jeden z mężczyzn nanosił nieprzyzwoite napisy farbą w sprayu na karoserię pojazdu, a drugi nagrywał całe zdarzenie telefonem komórkowym.

Na widok policjantów sprawcy zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali jednego z nich, a kilka godzin później odnaleźli drugiego.

- W wyniku wandalizmu uszkodzona została powłoka lakiernicza autokaru - relacjonują mundurowi. - Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 16 tysięcy złotych. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutów uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Teraz będą tłumaczyć się w sądzie. (K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję