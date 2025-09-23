Chuligani zatrzymani. Niszczyli autobus drużyny piłkarskiej

Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 16 tysięcy złotych.

Dwaj mężczyźni uszkodzili w Szczecinie autokar należący do przyjezdnej drużyny piłkarskiej. Sprawcy chuligańskiego wybryku wpadli w ręce policji. Teraz opowiedzą przed sądem.



Do zdarzenia doszło w miniony weekend w nocy. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, pełniący służbę patrolową w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli dwie osoby przy zaparkowanym autokarze. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się okazało, jeden z mężczyzn nanosił nieprzyzwoite napisy farbą w sprayu na karoserię pojazdu, a drugi nagrywał całe zdarzenie telefonem komórkowym.

Na widok policjantów sprawcy zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali jednego z nich, a kilka godzin później odnaleźli drugiego.

- W wyniku wandalizmu uszkodzona została powłoka lakiernicza autokaru - relacjonują mundurowi. - Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 16 tysięcy złotych. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutów uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Teraz będą tłumaczyć się w sądzie. (K)