Chorągiew Wojska Polskiego po raz pierwszy na Latarni Morskiej w Świnoujściu

Fot. mat. organizatorów

Będzie miała blisko 150 metrów kwadratowych i załopocze na wysokości niemal 70 metrów. Powstała ze zbiórki społecznej i po raz pierwszy przypomni o święcie Wojska Polskiego. We wtorek 15 sierpnia na Latarni Morskiej w Świnoujściu załopocze Chorągiew Wojska Polskiego.

Chorągiew zostanie podniesiona na szczyt Latarni Morskiej o godzinie 12. Jeśli pozwoli na to pogoda, będzie powiewać i przypominać o Święcie Wojska Polskiego do zmierzchu.

– Wykorzystywanie Latarni Morskiej w Świnoujściu jako wyjątkowego masztu to już niemal tradycja – mówi Agata Kucharska ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich. – Nasza Latarnia jest najwyższym tego typu ceglanym zabytkiem na świecie i stoi w miejscu, gdzie zaczyna się Polska. To będzie piękny dzień i piękne święto - dodaje Kucharska.

Chorągiew na Latarni Morskiej będzie widoczna z wielu kilometrów, a wydarzenie odbędzie się dzięki pomocy wolontariuszy. To oni przygotują liny i urządzenia do podniesienia chorągwi na szczyt zabytku. Jak zawsze w akcji pomoże studio krawieckie państwa Ewy i Stanisława Nowakowskich, które obszyje flagę w specjalne zawiesia i załoga Fortu Gerharda. Warto przypomnieć, że gospodarzem obiektu jest Urząd Morski w Szczecinie.

- Świnoujście jest dumne, że pełni obecnie funkcje jednego z najważniejszych Portów Wojennych Rzeczpospolitej i jest miejscem stacjonowania 8 Flotylli Obrony Wybrzeża- mówi Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, która jest współorganizatorem wydarzenia. – Wojsko to dziś nie tylko gwarant naszej suwerenności państwowej i bezpieczeństwa, ale także ważny pracodawca i podmiot gospodarczy, a port wojenny i okręty wojenne atrakcją turystyczną.

W związku z utrudnionym dostępem do latarni morskiej, do której można obecnej dostać się tylko statkiem, najlepszym miejscem do podziwiania chorągwi będą nabrzeża po zachodniej stronie Świnoujścia - Basen Północny i plaża w okolicach falochronu zachodniego.

