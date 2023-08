W hołdzie polskiej armii. Obchody Święta Wojska Polskiego w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Najważniejsi przedstawiciele lokalnych władz w asyście wojska 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej wzięli udział w sobotę w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Wśród przedstawicieli władz byli Piotr Krzystek, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Teresa Kalina, przewodnicząca sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Obecni byli również kombatanci.

Po otwarciu uroczystości na Jasnych Błoniach pod Pomnikiem Czynu Polaków i odśpiewaniu hymnu polskiego przemówienie wygłosił gen. Dariusz Machula, w którym powitał zgromadzonych gości. Po nim głos zabrał Michał Jach, poseł i przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej. Polityk przeczytał list Mariusza Błaszczaka, szefa MON.

- Święto Wojska Polskiego ma wyjątkowe znaczenie - cytował. - Ustanowione zostało na pamiątkę bitwy warszawskiej 1920 roku. Tego dnia wszyscy Polacy dziękują obrońcom, którzy stali i stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

Minister Obrony Narodowej podkreślił też, że pozycja polskich żołnierzy jest szczególna zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainie oraz wojna hybrydowa na wschodniej granicy naszego kraju.

Wątek wojny na Ukrainie i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy poruszył również Zbigniew Bogucki. Ważne w jego mowie było jednak również to, co mówił o państwie i jego konstytutywnych elementach.

- Cztery są elementy państwa. Pierwszy z nich wydaje się najbardziej oczywisty - to naród. Drugi element, który nazywamy rzeczą wspólną, to terytorium. Trzeci element to wybrane konstytucyjnie władze państwowe, wybrane przez naród, wybrane przez Polaków i będące wyrazem ich woli. I wreszcie czwarty filar państwa to ci, którzy stanowią o bezpieczeństwie i chronią tego państwa. Mam tu oczywiście na myśli armię i wszystkie służby mundurowe - mówił.

Wojewoda podziękował też wszystkim żołnierzom, zarówno tym obecnym na uroczystości, jak i tym nieobecnym, wykonującym obowiązek obrony ojczyzny. Bogucki nie zapomniał o korzeniach Święta 15 sierpnia, czyli bitwie warszawskiej, nazywanej też "cudem nad Wisłą".

- To było wielkie zwycięstwo. Nasi przodkowie powstrzymali zło, które szło ze wschodu. To zło, które co jakiś czas puka do naszych drzwi. Dzisiaj niestety to zło widać na Ukrainie - tak podczas przemówienia wojewoda określił Federację Rosyjską.

Wspomniał też o historycznych konsekwencjach II wojny i postanowień w Jałcie i Poczdamie, które "oddały" nasz kraj pod radziecką dominację. Mając na uwadze długą historię krzywd wyrządzonych przez Moskwę, wojewoda podkreślił, że Polska musi być w Unii Europejskiej i w NATO, budując wspólnie z innymi krajami silne sojusze.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślił znaczenie idei wspólnotowości i jedności, bez których nie sposób budować silnego państwa. Skłócony naród, jak przypominał, nie jest w stanie zjednoczyć się i walczyć w obliczu zagrożenia.

- Cieszę się, że uroczystość odbywa się na Jasnych Błoniach, w tym szczególnym miejscu dla szczecinian, pod Pomnikiem Czynu Polaków - mówił. - Jest on dla nas wszystkich symbolem paru pokoleń Polaków, którzy tutaj w Szczecinie, przez lata budowali nasz wspólny, polski dom. Dom, w którym chcemy się czuć dobrze.

Przeczytano również list nieobecnego dowódcy 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej, gen. Szymona Koziatka. Na koniec odmówiono modlitwę ekumeniczną. Nie zabrakło też salwy honorowej. ©℗

(aj)