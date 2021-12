Choinki do śmietnika lub na kompost

W Szczecinie od 1 stycznia do końca marca - według obecnie obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie - firmy wywozowe będą odbierać naturalne choinki, pozostawione przy pojemnikach na bioodpady. Drzewka będą odbierane z poszczególnych nieruchomości w tych samych terminach ustalonych w harmonogramach wywozu co bioodpady, czyli raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jako tzw. odpady zielone muszą być pozbawione wszystkich lampek, ozdób i folii. Świerk lub jodłę wystarczy ustawić obok brązowego pojemnika na bioodpady, najlepiej w przeddzień lub w dniu odbioru od godziny 6. Wystawienia drzewka nie trzeba nigdzie zgłaszać. A osoby, które mają przydomowy ogródek, taki odpad poświąteczny mogą zutylizować również same, wyrzucając go na kompost. ©℗

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK