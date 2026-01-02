Choinka Kapitanów. Spotkanie w zimowej aurze w Starej Rzeźni

Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek, 31 grudnia, w Szczecinie odbyło się tradycyjne spotkanie przy Choince Kapitanów. Tegoroczna edycja miała jednak nieco inny przebieg niż zazwyczaj. Ze względu na obfite opady śniegu spotkanie zostało przeniesione ze Skweru Kapitanów do wnętrz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni.

Zmiana miejsca pozwoliła na komfortowe przeprowadzenie wydarzenia, które zgromadziło nie tylko kapitanów, marynarzy i przedstawicieli środowiska morskiego, lecz także ich rodziny. Obecność bliskich nadała spotkaniu bardziej rodzinny i świąteczny charakter, podkreślając międzypokoleniowy wymiar morskich tradycji Szczecina.

Choć aura była typowo zimowa, a intensywnie padający śnieg pokrył Łasztownię białą warstwą, frekwencja dopisała. W ciepłej atmosferze Starej Rzeźni uczestnicy składali sobie noworoczne życzenia, wspominali miniony rok oraz rozmawiali o planach na przyszłość.

Choinka Kapitanów od lat pozostaje symbolem integracji szczecińskiego środowiska morskiego i ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń kończących rok. Tegoroczne spotkanie, choć zorganizowane w innym miejscu, potwierdziło trwałość tej tradycji i jej znaczenie dla morskiej społeczności.

(dg)





