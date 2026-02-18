Chodnik Floating Garden. Gdyby to była jezdnia...

„Jezdnię już dawno by naprawiono, a że to tylko chodnik…” – obrazek własny z Pogodna skomentował Bartosz Skórzewski. Fot. Bartosz SKÓRZEWSKI

Widać rozległą stojącą kałużę, a pod nią chodnik – zatopiony niemal na całej długości. Jedna z kobiet bezradnie staje przed tą przeszkodą. Druga stara się ją pokonać, przechodząc niemal przyklejona do ściany budynku.

REKLAMA

To obrazek z Pogodna. Przesmyk od ul. Traugutta, którym mieszkańcy docierają na miejscowy rynek (Centrum Handlowe Pogodno). Zdjęcia zrobił Bartosz Skórzewski, czyli jeden z mieszkańców.

– Chodnik jest nie do przejścia – komentuje. – To nie kwestia roztopów. Choć oczywiście, zdjęcia są aktualne. Problem jest poważniejszy. Nawierzchnia w tym miejscu została źle wykonana, więc stoi pod wodą przy okazji każdych większych opadów. Gdyby to była jezdnia, dawno zostałaby naprawiona. A że to chodnik…

To tylko jeden z wielu przykładów realiów Floating Garden. Nie ma wątpliwości, że na naprawę chodnika w Szczecinie czeka się długo za długo, niestety. ©℗

(an)

REKLAMA