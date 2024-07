Chłodniej w gabinetach w przychodni WOMP

Jest już nowy system chłodzenia gabinetów w przychodni WOMP przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie. Teraz czas na podobną modernizację przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33. Fot. WOMP – ZCLiP w Szczecinie

Właśnie odpoczywamy od upałów, ale one lada moment zapewne wrócą. I ta informacja jest właśnie na taki moment – do przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie można śmiało iść na potrzebną wizytę u lekarza nawet w najbardziej gorący dzień. Zakończył się montaż systemu chłodzenia gabinetów w tej placówce.

Nowy system chłodzenia w przychodni przy ul. Kopernika oparty jest na instalacji wody lodowej, dzięki czemu zapewnia bardzo efektywne chłodzenie. Dwa agregaty wody lodowej zasilają wschodnie skrzydło przychodni, obejmując 80 gabinetów lekarskich. Zastosowanie wody lodowej jako nośnika ciepła nie tylko zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, ale również zapewnia optymalne warunki w pomieszczeniach.

– Te zmiany z pewnością wpłyną na poprawę komfortu zarówno pacjentów, jak i pracowników – mówi Małgorzata Sysło-Przedpełska, p.o. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy w Szczecinie. – Cieszy nas, że udało się znaleźć system, który jest bardziej ekologiczny i energooszczędny w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Drugim etapem, który właśnie się rozpoczął, jest montaż klimatyzacji w Przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie. Modernizacja obejmie wszystkie gabinety i ciągi komunikacyjne na trzecim i czwartym piętrze. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WZP w wysokości 350 tys. zł.

– Każdego roku inwestujemy środki własnego budżetu czy też fundusze europejskie, by poprawiać warunki pobytu pacjentów w naszych jednostkach – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – WOMP to ważna placówka, gdyż zapewnia dostęp do wielu lekarzy specjalistów, którzy codziennie czuwają nad zdrowiem naszych mieszkańców, a także badają ich pod kątem zdolności do pracy.

