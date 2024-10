Chcieć znaczy móc! Zapraszamy do zabawy – głosuj na krokusy [GALERIA]

Dzięki wsparciu Czytelników „Kuriera Szczecińskiego” idea „krokusowej rewolucji” nabrała realnego wymiaru: wielkiej społecznej akcji. Każdej jesieni przenosimy pola tych kwiatów w nowe miejsca: bliżej naszych domów, miejsc nauki i pracy. Wszędzie tam, gdzie chcemy, aby nas budziły na wiosnę. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na dobre rozkręcamy „krokusową rewolucję" - jedną z największych społecznych akcji, za sprawą której w Szczecinie przybywa miejsc, jakie nam rozkwitną na wiosnę. Za nami jej muzyczny „wybuch" i kolejne punkty na mapie miasta, gdzie już się pojawiły jej sztandary. Przed nami najważniejsze z pytań: gdzie tej jesieni wspólnie - Czytelnicy wraz z „Kurierem" - posadzimy krokusowy dywan?

To już 15. edycja „krokusowej rewolucji" - wielkiej społecznej akcji dla ludzi i miasta. To autorski pomysł Marii Myśliwiec, przewodniczącej Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, która postanowiła - wzorem Jasnych Błoni - przenieść kobierce tych kwiatów także w inne rejony Szczecina. Skrzyknęła społeczników, którzy wraz z Sylwiuszem Mołodeckim z „Zielonych Ogrodów" pomogli w tworzeniu krokusowych pól nie tylko przy ul. Chopina, Arkońskiej czy Zdrojowej, ale pchnęli ją dalej - na tereny wszystkich osiedli miasta.

Społecznicy - mali i duzi - obsadzają cebulkami trawniki. W marcu i kwietniu te krokusowe pola rozkwitają, w Szczecinie budząc wiosnę: tysiącami wielobarwnych kwiatów. Czym nadaliśmy prawdziwy sens idei miasta-ogrodu, przykuwając uwagę całej Polski.

Tej jesieni jest podobnie. Tym razem na konto tej wyjątkowej „zielonej rewolucji" trafiają 2 tysiące krokusów od Stowarzyszenia OK Polska (dawniej: Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie) oraz „Kuriera". Tradycyjnie, chcemy je posadzić razem z naszymi Czytelnikami. Jak w poprzednich edycjach „krokusowej rewolucji”, gdy wspólnie m.in. ożywialiśmy przestrzeń dawnej alei kwiatowej, wzbogacaliśmy pejzaż Wałów Chrobrego, urozmaiciliśmy nabrzeża Jeziora Słonecznego oraz Stawu Brodowskiego.

W jakim miejscu tej jesieni zasadzimy krokusowe pole? Decyzja jest w rękach naszych Czytelników. Od piątku (11 października) czekamy na Państwa głosy. Do wyboru jest 10 lokalizacji. Aby wskazać dla „krokusowej rewolucji" najlepszą, wystarczy zagłosować: wysłać SMS na numer 7148 o treści KROKUSY.X, gdzie w miejsce X wpiszemy przyporządkowaną miejscu liczbę od 1 do 10 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT).

Zgodnie z listą ważnych dla Szczecina miejsc, które wiosną - właśnie dzięki głosowaniu Czytelników - będą miały szansę rozkwitnąć:

* pl. Jakuba Wujka (SMS o treści: KROKUSY.1)

* trawniki przy ul. 26 Kwietnia (SMS o treści: KROKUSY.2)

* otoczenie Jeziorka Słonecznego (SMS o treści: KROKUSY.3)

* park Ligi (SMS o treści: KROKUSY.4)

* park Majowe (SMS o treści: KROKUSY.5)

* nadodrzańskie bulwary (SMS o treści: KROKUSY.6)

* ul. Duńska - zasoby SM Uniwersytet (SMS o treści: KROKUSY.7)

* otoczenie stadionu Świt Skolwin przy ul. Stołczyńskiej (SMS o treści: KROKUSY.8)

* Bulwar Gdański - za Kościołem Ewangelicko-Augsburskim (SMS o treści: KROKUSY.9)

* park Kasprowicza - na skarpie z rzeźbą „Ptaki" Hasiora (SMS o treści: KROKUSY.10)

Na Państwa głosy czekamy do 16 października (do godz. 23.59). Następnie posadzimy kwiatowe cebule w miejscu wybranym przez Czytelników i - mamy nadzieję - z ich pomocą.

W „krokusową rewolucję" tej jesieni powinni się włączyć wszyscy pozytywnie zakręceni. Czekamy zatem na akces osób indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, rad osiedlowych, placówek oświatowych i wychowawczych oraz firm. Na łamach „Kuriera" będziemy przedstawiali bohaterów tegorocznej wielkiej społecznej akcji, odwiedzali miejsca, w których będą sadzili kwiatowe kobierce. Liczymy na zaproszenia od naszych Czytelników, przekazywane redakcji telefonicznie (789-572-830, w godz. 10-15) lub mailowo (redakcja@24kurier.pl), albo też wprost do pomysłodawczyni przedsięwzięcia - Marii Myśliwiec (tel. 696 050 657).

Czekamy zatem na wszystkich szczecinian, którzy chcieliby zamienić trawniki w wiosenne krokusowe pola. Liczymy na tych, którym zależy na piękniejszym Szczecinie. ©℗

A. NALEWAJKO