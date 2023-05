Chciał ratować córkę. 88-latek stracił 70 tys. zł

Staruszek bez chwili wahania przekazał oszustowi zgromadzone oszczędności. Był pewny, że robi to dla dobra córki. Fot. Marek KLASA

88-letni mieszkaniec Kołobrzegu dał się wywieść w pole oszustom, słono za to płacąc.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrał. Nieznany rozmówca podający się za policjanta poinformował go, że jego córka spowodowała śmiertelny wypadek drogowy. Fałszywy funkcjonariusz powiedział, że jedyną metodą prowadzącą do tego, by uniknęła aresztowania jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 tys. zł.

Staruszek odpowiedział, że ma w domu tylko 70 tys. zł. Rozmówcy uzgodnili, że do mieszkania 88-latka wysłany zostanie policyjny kurier, który odbierze pieniądze. Kołobrzeżanin nie miał wątpliwości, że przekazana mu telefonicznie informacja jest prawdziwa, bo w tle rozmowy słychać było płacz kobiety. 88-latek był przekonany, że to lamentuje jego córka.

Po zakończonej rozmowie do mieszkania staruszka przyszedł nieznany mu mężczyzna. Ten bez chwili wahania przekazał mu zgromadzone przez siebie oszczędności. Był pewny, że robi to dla dobra córki. Prawda okazała się jednak całkowicie inna.

Kołobrzescy policjanci apelują do krewnych starszych osób, aby uczulać je na podobne sytuacje. W sposób szczególny powinny one urywać wszelkiego rodzaju rozmowy telefoniczne na tematy związane z pieniędzmi, nie podawać nikomu numerów swoich rachunków bankowych i nie przekazywać nigdy nikomu obcemu jakichkolwiek pieniędzy. ©℗

(pw)