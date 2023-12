Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Stanisław Wziątek o swojej pracy w MON

Jakie on może mieć pojęcie o siłach zbrojnych w 3 dekadzie XXI wieku? Coś o Abramsach, Topazie i dronach zespolonych z Abramsami, Apaczami i Krabami? Broń strzelecka w tym się oczywiście sprawdzi. Za to znowu był u fryzjera

Piotr

2023-12-20 17:56:14

No to mamy wojnę w Polsce! Poleje sie krew! Duda zdrajca milczy! Ludzie! Czas wyjsc na ulice i odebrac władzę tuskowi! Tusk dwie decyzje podpisał, jedna to Polska stała sie wsch landem niemiec i druga to miliony uchodzcow z unii beda przewozeni do Polski!! Tusk działa jak Jaruzelski!!