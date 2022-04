Chcą wymieniać hrywny. Kolejki od świtu przed PKO BP w Szczecinie

Od godz. 7 ustawiają się kolejki przed oddziałem PKO BP na pl. Orła Białego w Szczecinie. Stają w nich osoby, które uciekły przed rosyjską agresją i mając ukraińską walutę chcą ja wymienić na złotówki. Oddział w centrum miasta na szczęście nie jest już jedynym, w którym można dokonać takiej operacji.

- Nie mam dużo hrywien, ale na razie nie mam też pracy. Chcę je wymienić na polską walutę, by chociaż trochę odciążyć osoby, które za darmo udostępniły mi mieszkanie, dbają o to, żebyśmy z dziećmi mieli co jeść i w co się ubrać - mówi Irina ze Lwowa. - Wczoraj przyszłam po południu i okazało się, że nie ma już szans, żeby się do banku dostała.

Oddział PKO BP przy pl. Orła Białego otwarty jest od godz. 9.30. Kolejka ustawia się każdego dnia już ok. 7. bez względu na pogodę. Klienci nie są wprowadzani głównym wejściem, a przez wewnętrzny dziedziniec

Wymiany hrywien na złotówki można dokonać tylko w kilku okienkach, każdego dnia obsługiwanych jest ok. 100 osób. Nie ma możliwości pobrania numerka na kolejne dni, trzeba po prostu przyjść i liczyć na szczęście.

Od kilku dni wymianę hrywien na złotówki prowadzi też oddział PKO BP przy ul. Leszczynowej na prawobrzeżu. Tam na razie nie ma kolejek. ©℗

