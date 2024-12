Centymetry (jednak) mają znaczenie. Coś „nie stykło” na przystanku

Pod fot. Na zdjęciu swoisty wybryk „rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego – etap II (Plac Zwycięstwa)”. Fot. Arleta NALEWAJKO

Szczecin się zmienia. Jak choćby poprzez „rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego”, w której to inwestycji ramach – etapie II – powstał m.in. charakterystyczny – z tzw. zielonym dachem – przystanek na pl. Zwycięstwa, naprzeciwko kościoła garnizonowego.

Jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę jednak na to, co w tej przestrzeni najwyraźniej „nie stykło”. Na centymetry, których zabrakło do połączenia wystającego z ziemi kabla ze zbiorczą skrzynką.

– Oby nie było to zasilanie sieci. Bo znajduje się na przystanku obsługującym mnóstwo pasażerów, zarówno oczekujących na liniowe autobusy dzienne – 61, 62,75, nocne – 521, 527, 528, jak i tramwaje 7, 8, 9 i 10. Będzie źle, jak kogoś „popieści” – komentował Czytelnik.

Próbowaliśmy ustalić, dlaczego na przystanku nr 10721 tkwi tego rodzaju wybryk. Niestety, pytanie pozostało bez odpowiedzi rzecznika miasta ds. inwestycji. Jednak jest szansa, że niebawem sprawa się wyjaśni. Na przykład w trakcie jednego z cyklu spacerów miejskich, z których jeden (14 grudnia, godz. 13) wystartuje właśnie z pl. Zwycięstwa. W jego trakcie, jak anonsuje Centrum Informacji Miasta: „Dowiemy się, jak nowe standardy miejskie kształtują przestrzeń dla mieszkańców i turystów (…) Skupimy się na nowoczesnych rozwiązaniach, które sprawiają, że Śródmieście staje się coraz bardziej przyjazne, estetyczne i dostępne”. ©℗

(an)