Centrum Konferencyjnego w Hanza Tower otwarte

W budynku Hanza Tower w Szczecinie zaprezentowano w czwartek 6 października nowoczesne Centrum Konferencyjne. Wraz z zapleczem noclegowym Hotelu Dana stało się atrakcyjnym miejscem do zorganizowania spotkań biznesowych, szkoleń, eventów, bankietów okolicznościowych i oczywiście konferencji.

Do trzech sal konferencyjnych, usytuowanych na piątym piętrze, wjeżdża się osobnymi windami. Największa sala, o pow. 304 m kw., pomieści 200 osób, w średniej, o pow. 144 m kw., może odbyć się konferencja dla 180 uczestników, w najmniejszej, o pow. 102 m kw. - dla 140 osób. Po połączeniu w jedną do dyspozycji jest powierzchnia 550 m kw. z dostępem do pełnego zaplecza gastronomicznego. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt, projektor, ekran, TV, flipchart, nagłośnienie i Internet. Dodatkowo w Hotelu Dana znajdują się sale konferencyjne o łącznej powierzchni 360 m kw.

Apartamentowo-komercyjny budynek Hanza Tower mieści blisko 500 apartamentów i 12 tys. m kw. powierzchni komercyjnej – przestrzeni o ogromnym potencjale biznesowym. Posiada 200-metrowy taras widokowy na 27. piętrze Jest najwyższym budynkiem w Szczecinie.

(ab)