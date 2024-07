CBA zatrzymało podejrzanego w sprawie o wyłudzenie 800 tys. z NCBiR

No to policzmy

2024-07-16 14:46:01

800.000 złotych licząc wypłatę netto na rękę od najniższej krajowej (3.263...) to jest ponad 240 wypłat, czyli 20 lat tyrania tego co to oglupiony hasłami i TV PiS głosował za "tymi co się dzielą". Cieszycie się jak was po rogach walili?. Tak się ustawia w życiu i po to idzie się do polityki. Bez znajomości przy korycie takiej kasy z NCBiR w życiu by nie dostali. Nie próbujcie dyskutować tylko do roboty. Na kaucję dla następnych trzeba zbierać.