Cały Szczecin w kwiatach. Przyszkolny ogród zmysłów

To ogród szczególny. Jego wyjątkowość polega na tym, że odgrywa od lat ważną rolę nie tylko w edukacji. Urządzony wokół Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Polickiej 3 (tę nazwę nosi od niedawna, bo od 2020 r. po przekształceniu, wcześniej działał jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1) pełni nieocenioną funkcję w codziennej rehabilitacji i terapii jego podopiecznych.

ZSS nr 1, który tworzą teraz Specjalna Szkoła Podstawowa nr 31 i Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1, jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Z dodatkowymi dysfunkcjami, jak na przykład: niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową czy autyzmem.

To - jak tłumaczy Iwona Olszewska, wicedyrektorka placówki - ogród sensoryczny, czyli uczący przez zmysły. Dzięki niemu uczniowie mają okazję patrzeć na różnorodne rośliny, obserwować ich rozwój i to, jak się zmieniają w kolejnych porach roku. Szum i szelest traw czy liści uwrażliwiają słuch. Oprócz kwiatów sadzone są w nim rośliny o różnych kształtach czy pokroju liści, ciekawe z kolei w dotyku. Do tego nie brakuje tu również smaku – i to dosłownie. Rosną bowiem nie tylko rośliny przyprawowe, ale są też warzywnik i spory sad. W wielkiej różnorodności rośliny również przyciągają swymi zapachami.

Są więc tam miejsca tematyczne: z ozdobnymi trawami, z hortensjami, wypełnione strzyżonymi w finezyjne kształty, w stożki i w kule iglakami, rododendronami i azaliami, a także okazałe rosarium z licznymi odmianami krzewów róż. Te ostatnie rosną tuż przy budynku szkoły i wzdłuż alejki przy pergolach, która prowadzi do niewielkiego wzniesienia, gdzie urządzona została klasa plenerowa - zadaszona, z ławami i siedziskami. A wszystko to w pieczy Iwony Muszyńskiej, szkolnej specjalistki odpowiedzialnej za przyszkolne tereny zielone.

- Jeden z rodziców wprost stwierdził, że ten ogród to taka wisienka na torcie jeżeli chodzi o istnienie placówki i jej funkcjonowanie. Wiele osób twierdzi, że właśnie dla tego otoczenia wybiera ją dla swoich dzieci. Takie zielone zaplecze to rzadkość w skali miasta. Stworzyliśmy to wszystko, by wyciągać dzieci z nauczycielami ze szkolnych murów, by spędzały w tym kolorowym otoczeniu jak najwięcej czasu - podkreśla Elżbieta Makris, dyrektorka ZSS nr 1 przy Polickiej.

Na bieżąco modyfikowane są strefy do zajęć w plenerze. Tych w ogrodzie odbywa się dużo. One rozładowują emocje, poprawiają motorykę rąk, usprawniają koordynację ruchową, wzrokową, koncentrację uwagi. Uczą wytrwałości, współpracy w zespole. Taka terapia ogrodem niesie podopiecznym radość, jest dla nich wielkim przeżyciem. Dzięki przyszkolnemu warzywnikowi i sadowi pod ręką są zawsze zapasy owoców i warzyw, z których nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowują posiłki.

- Takie było założenie od początku i pozostaje niezmienne. Uczniowie sieją, wspólnie z nauczycielami przygotowują rozsady, potem sadzą, plewią, podlewają, pielęgnują uprawy i zbierają owoce tej pracy - dodaje Iwona Olszewska. - Szczególnie ważny jest ten ogród dla szkoły przysposabiającej do pracy. Tutaj bezpośrednio nasi wychowankowie mogą nabywać umiejętności, uczą się pewnych czynności, które później wykorzystują w czasie warsztatów terapii zajęciowej, podejmując pracę, trafiając np. do Zakładu Aktywności Zawodowej, czy pomagając rodzicom w domu.

W tym roku w pejzaż przyszkolnego ogrodu zmysłów wplecione zostały elementy urozmaicające. Pojawiły się studnia, dwie spore filiżanki, ptak, ślimak, w innym zakątku na trawniku wąż. W wyrazistych kolorach wykonane z opon z odzysku. Kiedy świat roślin zamiera przed okresem zimowym także mają przyciągać i czynić otoczenie nadal atrakcyjnym nim nadejdzie znów wiosna. ©℗

Mirosław WINCONEK