Cały Szczecin w kwiatach. Ostatnie godziny na zgłoszenia

Odliczamy już godziny do zamknięcia listy zgłoszeń chętnych do rywalizacji w najbardziej kolorowym i lubianym konkursie naszej redakcji pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach". To już 48. jego edycja, w której o nagrody i palmy pierwszeństwa najodważniejsi z odważnych będą konkurować w czterech kategoriach: ogrody przydomowe, balkony\tarasy, inne formy zagospodarowania terenu zielonego oraz działki. Zdjęcia i filmiki można przesyłać do poniedziałku, 11 lipca, do północy. Warto się pospieszyć! Nagrody czekają!



Spośród pretendentów do walki o miano najlepszych nasze jury najpierw wyłoni ścisłe grono finalistów. Zarówno miejsca, jak i ich właścicieli z zielono-kwiatową pasją przybliżymy naszym Czytelnikom jak zawsze w papierowych wydaniach gazety, jak również na stronie internetowej www.24kurier.pl. Do naszych Czytelników będzie też należał wybór laureata specjalnej Nagrody Publiczności, którego wyłoni sms-owe głosowanie. Nim jednak zapadną ostateczne rozstrzygnięcia finaliści poproszeni zostaną raz jeszcze o nadesłanie zdjęć i filmików swoich oaz wypoczynku i radości, by jury mogło zapoznać się z ich wyglądem w innym okresie wegetacyjnym, tj. między 15 a 31 sierpnia.

Teraz w zgłoszeniu wystarczy podać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko, numer telefonu), dane adresowe miejsca (jego dokładną lokalizację) oraz dołączyć do niego 3-5 zdjęć (do 5 Mb każde) lub filmik (do 30 Mb) przedstawiające plan ogólny z najatrakcyjniejszymi elementami balkonu, ogrodu, działki bądź terenu. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Warto też wskazać kategorię, a w tytule e-maila lub na karcie/kopercie umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”.

Zgłoszenie można wysłać mailem lub dostarczyć osobiście. Można skorzystać ze skrzynki na budynku lub złożyć je w sekretariacie redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53). Do zgłoszeń pocztą elektroniczną udostępniamy adres e-mailowy kwiaty@24kurier.pl.

Zapraszany do rywalizacji i wspólnej zabawy! ©℗

Mirosław WINCONEK