Cały Szczecin w kwiatach. Finałowe odliczanie

Pozostało już tylko kilka dni, by zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film i przesłać je wraz ze zgłoszeniem swego udziału w 48. edycji naszego corocznego konkursu pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach”. Splendor, tytuły najlepszych i nagrody ufundowane przez naszych stałych i niezawodnych sponsorów czekają na zwycięzców.

Zgłoszone przez Was ogrody, tarasy, przedogródki, podwórza i inne tereny zielone oraz działki zasługujące, by je pokazać szerszej publiczności i mogące być inspiracją dla innych, zaprezentujemy na łamach gazety i na stronie internetowej www.24kurier.pl. Ścisłe grono finalistów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni do końca przyszłego tygodnia.

W zgłoszeniu wystarczy podać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko, numer telefonu), dane adresowe miejsca (jego dokładną lokalizację) oraz dołączyć do niego 3-5 zdjęć (do Mb każde) lub filmik (do 30 Mb) przedstawiające plan ogólny z najatrakcyjniejszymi elementami balkonu, ogrodu bądź terenu. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Warto też wskazać kategorię, a w tytule e-maila lub na karcie/kopercie umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”.

Zgłoszenie należy przesłać do najbliższego poniedziałku (11 lipca) e-mailowo lub dostarczyć osobiście. Można skorzystać ze skrzynki na budynku lub złożyć je w sekretariacie redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53). Do zgłoszeń pocztą elektroniczną udostępniamy adres e-mailowy kwiaty@24kurier.pl.

Zapraszany do rywalizacji i wspólnej zabawy! ©℗

Mirosław WINCONEK