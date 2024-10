Cała Polska dla szpitala w Zdrojach. Finał już w ten weekend w kinie Kosmos

Stowarzyszenie Broda i Tatuaż Bread Clan nie pierwszy raz rusza z pomocą. Fot. archiwum stowarzyszenia

Stowarzyszenie Broda i Tatuaż nie zwalnia tempa i zbliża się do finału wielkiej zbiórki dla szpitala w Zdrojach. Wyjątkowej, bo włączyła się do niej cała Polska. Puszki stanęły w wielu punktach usługowych na terenie całego kraju, a finał, połączony z koncertem Dr. Misio już w ten weekend w szczecińskim kinie Kosmos.

„Silni dla słabszych” to hasło przewodnie zbiórki zorganizowanej przez Brodaczy, czyli Stowarzyszenie Broda i Tatuaż Bread Clan wywodzące się z facebookowej grupy, zrzeszającej brodaczy z całej Polski i świata. Panowie pod tatuażami kryją wielkie serca i ze zbiórki na zbiórkę nabierają rozmachu i tempa w pomaganiu dzieciom.

Po ostatnim charytatywnym koncercie w Chorzowie dla Śląskiego Hospicjum Świetlikowo, który zakończył się zebraniem rekordowych 83 143 zł, brodacze wracają do Szczecina, by razem wesprzeć oddziały dziecięce Szpitala w Zdrojach. Puszki, do których można wrzuca datki stanęły w wielu punktach usługowych na terenie całej Polski, m.in. w sieci piekarni Bagietka. Równolegle na facebookowej stronie Stowarzyszenia prowadzone są licytacje, m.in. treningu z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem, a także akcja #PompujemyDobro, w której nominowani do zrobienia pompek są zobligowani do zrobienia zadania i wpłacenia 5 zł na zrzutkę.

Finał akcji odbędzie się w weekend 11 i 12 października w szczecińskim kinie Kosmos. W programie znajdą się konkursy i pokazy tatuażu.

- Postawiliśmy tutaj nawiązać do nazwy naszej grupy, czyli tatuażu i zaprosiliśmy do udziału w finale artystów tatuatorów z całej Polski, przyjeżdża nawet jedno studio w Bielska-Białej. Podczas finału odbędą pokazy i konkursy tatuażu, będzie także możliwość wytatuowania się na miejscu, a opłata za tatuaż trafi do puszki. Staramy się zrobić fajną imprezę, która zachęci szczecinian, żeby pomagać, a także przełamać stereotyp wytatuowanego faceta z brodą, jak nas czasami odbierają. Najważniejszym punktem jest jednak pomoc dzieciaczkom – wyjaśnia prezes fundacji, Jarosław Posiewka.

Finał zbiórki 12 października zakończy koncert zespołu NIKT oraz gwiazdy wieczoru DR MISIO, na które wstęp jest biletowany. Każda wejściówka będzie w całości przeznaczona na zbiórkę, wspomagając tym samym oddziały dziecięce Szpitala w Zdrojach.

- Szpital stworzył już listę zapotrzebowania na oddziały dziecięce, teraz tylko musimy czekać na zakończenie i podliczenie całej zbiórki. W momencie, kiedy będziemy wiedzieli jaką sumę mamy, będziemy mogli zdecydować jakie sprzęty zakupimy – dodaje Jarosław Posiewka.

Nie jest to pierwsza akcja brodaczy dla szpitala w Zdrojach, wynikiem wcześniejszych zbiórek było przekazanie m.in. stołu zabiegowego do przeprowadzania badań bronchofiberoskopowych u najmłodszych. Teraz jednak działają z większą siłą, rozszerzając swoje działania na całą Polskę.

- Sami nie zdajemy sobie sprawy do końca, jaki wymiar to już osiągnęło, natomiast ogromnie radujemy się tym, że mamy taką możliwość tworzenia tego, pomagania na większą skalę. Wiadomo, przychodzą momenty zmęczenia, każdy z nas poświęca stowarzyszeniu i organizacji zbiórek dużo czasu, swojego wolnego czasu po pracy, ale satysfakcja jest ogromna – dodaje Jarosław Posiewka.

Po pobitym rekordzie w Chorzowie apetyt na pomaganie rośnie, tak jak i rośnie brodata rodzina osób chętnych do pomagania dzieciom. Każdy może wspomóc zbiórkę, nie tylko podczas finału, czy znajdując puszki w sklepach, ale także wpłacając datek na stronie Zrzutka.pl. Wszystkich łączy jeden cel, nazwany przez brodaczy hashtagiem #ProdukujemyDobro.©℗

Magdalena KLYTA