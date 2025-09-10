Środa, 10 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Były redaktor naczelny Radia Szczecin usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia

Data publikacji: 10 września 2025 r. 14:31
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 17:08
Były redaktor naczelny Radia Szczecin usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia
Fot. Dariusz Gorajski  

Były naczelny Radia Szczecina Tomasz D. usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Za ten czyn grozi do pięciu lat więzienia.

- Byłemu naczelnemu Radia Szczecin przedstawiono zarzuty przywłaszczenia mienia. Chodzi o przedmioty stanowiące własność pracodawcy. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat – przekazała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Jak dodała prok. Szozda były naczelny Radia Szczecin złożył wyjaśnienia. Obecnie prokuratura weryfikuje linię obrony.

O przedstawieniu byłemu naczelnemu Radia Szczecin zarzutów poinformowała we wtorek Gazeta Wyborcza. Jak podano chodzi m.in. o notebooka, dwa iPhony i rejestrator reporterski.

Tomasz D. był naczelnym Radia Szczecin w latach 2021-2023.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Felek
2025-09-10 16:43:52
GW zawsze najmądrzejsza. Taki mamy klimat. Tego nie czytam bo mam alergię.
Y
2025-09-10 14:55:15
Jeśli złodziej, obciąć ręce i do kryminału! Ale co zrobić, jeśli co drugi Polak, to złodziej?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję