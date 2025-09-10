Były redaktor naczelny Radia Szczecin usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia

Fot. Dariusz Gorajski

Były naczelny Radia Szczecina Tomasz D. usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia - przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Za ten czyn grozi do pięciu lat więzienia.

- Byłemu naczelnemu Radia Szczecin przedstawiono zarzuty przywłaszczenia mienia. Chodzi o przedmioty stanowiące własność pracodawcy. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat – przekazała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Jak dodała prok. Szozda były naczelny Radia Szczecin złożył wyjaśnienia. Obecnie prokuratura weryfikuje linię obrony.

O przedstawieniu byłemu naczelnemu Radia Szczecin zarzutów poinformowała we wtorek Gazeta Wyborcza. Jak podano chodzi m.in. o notebooka, dwa iPhony i rejestrator reporterski.

Tomasz D. był naczelnym Radia Szczecin w latach 2021-2023.

