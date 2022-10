Byle jak i byle gdzie. Porzucone hulajnogi w Świnoujściu

Pozostawione byle jak i byle gdzie elektryczne hulajnogi to wciąż powszechny widok w Świnoujściu. Problem występuje głównie w dzielnicy nadmorskiej i przy przeprawie promowej w centrum miasta. To właśnie tam można zobaczyć najwięcej porzuconych hulajnóg.

Zgodnie z prawem mogą one zostać usunięte na koszt firmy. Maksymalna stawka wynosi 123 zł za przewiezienie hulajnogi na parking oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania. W Świnoujściu do wynajęcia od prywatnych firm jest ponad 100 takich pojazdów. Niestety, część klientów zostawia hulajnogi w nieodpowiednich miejscach przez co stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Służby miejskie zapowiedziały, że będą usuwać z ulic takie pojazdy.

