Był przekonany, że umawia się z 14-latką. Pedofil ujęty

Mężczyzna próbujący się umówić z 14-nastolatką jest mieszkańcem Koszalina. Fot. Sylwia DUDEK

Krzysztof Dymkowski to jeden najbardziej znanych Polaków walczących z pedofilią. Działania jego ekipy można obserwować zarówno na profilu „Łowca Pedofilów”, jak i w programie telewizyjnym emitowanym pod tym samym tytułem. Kilka dni temu łowcy pojawili się w Ustroniu Morskim.

Akcja nie była przypadkowa, bo chodziło o zatrzymanie na gorącym uczynku mężczyzny, który umówił się za pośrednictwem portalu społecznościowego z 14-letnim dzieckiem. W rzeczywistości, nie wiedząc o tym, czatował z osobą dorosłą, która wcieliła się w rolę nastolatki. Członkowie organizacji byli dobrze przygotowani do akcji. Pedofil mieszkający na co dzień w Koszalinie został zatrzymany w zasadzce zorganizowanej w rejonie dworca kolejowego i przekazany policjantom z miejscowego posterunku. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy. 51-latek, o którym mowa, usłyszał już zarzuty. Mężczyzna przyznał się do zorganizowania spotkania i planu doprowadzenia do obcowania płciowego z osobą małoletnią. Cały czas był przekonany, że umawia się z 14-latką. W trakcie przesłuchania wyraził skruchę. Za zamiar popełnienia przestępstwa grożą mu 2 lata pozbawienia wolności. 51-latek został objęty dozorem policyjnym. ©℗

(pw)