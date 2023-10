Być może nie tylko za remont. Mieszkania dla policzan

Kolejne mieszkania do remontu w najbliższych tygodniach ma przedstawić gmina Police. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Po raz czwarty już będzie można ubiegać się w Policach o mieszkanie za remont. Kolejna edycja tego gminnego programu ma ruszyć pod koniec października. Ale uwaga - gmina też zamierza wyremontować 10 pustostanów, które mogłyby trafić do tych mieszkańców, których na remont we własnym zakresie nie stać, a czekają w kolejce na mieszkanie komunalne. Ten zamiar gmina zrealizuje, jeśli dostanie dotację.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi program „Najem za remont” od czerwca 2021 r. - przypomina burmistrz Polic Władysław Diakun. - Przeprowadzono już trzy edycje, w których przekazano do remontu 27 lokali. Do 31 sierpnia tego roku roboty zakończono w 14 lokalach. W czwartej edycji planuje się przekazać do remontu 10 lokali. Planowany termin jej rozpoczęcia to czwarty kwartał tego roku.

Wiceburmistrz Jakub Pisański, dopytany przez nas o dokładniejszy termin ogłoszenia kolejnej edycji tego programu, precyzuje, że gmina powinna być gotowa ogłosić go pod koniec października.

Do tej pory program przebiega bez zakłóceń. Mieszkania są remontowane przez przyszłych najemców. Bywa że trwa to nieco dłużej, ale gmina na bieżąco ocenia stan zaawansowania prac, i jeśli one postępują, pozwala je kontynuować.

- Ludzie remontują te mieszkania we własnym zakresie, całe rodziny się w to angażują, nie zlecają tego firmie - podkreśla Jakub Pisański.

- Często też remont jest wykonywany w dużo większym zakresie niż planowany przez nas, przyszli najemcy przygotowują dla siebie mieszkania w wyższym standardzie - dodaje Tomasz Kaczmarek, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Tylko w dwóch przypadkach odstąpiono od umowy i mieszkania wróciły do kolejnej puli w tym programie. Zrezygnowali sami (przyszli) najemcy, jeszcze zanim przystąpili do remontów.

W czwartej edycji oferowane mieszkania mają być także w różnych częściach gminy i w różnym metrażu - od około 30 do 60 metrów kwadratowych, jedno większe. Ubiegać się o nie, jak do tej pory, będą mogły osoby, które są związane z gminą (przez pracę lub miejsce zamieszkania), mają odpowiedni dochód, za to nie mają prawa do innego lokalu. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej gminy.

Ale uwaga. Burmistrz Polic ogłosił też na ostatniej sesji, że być może 10 mieszkań wyremontuje sama gmina. Pod warunkiem, że uzyska na ten cel dotację.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach podjął starania o dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 10 mieszkań - powiedział Władysław Diakun. - Obecnie zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowy koszt remontu 10 mieszkań wraz z dokumentacją projektową to około 2 mln zł. Planowane dofinansowanie z BGK wynosi 80 procent kosztów szacunkowych tj. 1,6 mln zł.©℗

Agnieszka Spirydowicz