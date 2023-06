Burmistrz Polic bez wotum zaufania i bez absolutorium

Burmistrz Polic, Władysław Diakun, nie dostał wotum zaufania. Nie uzyskał też wymaganej bezwzględnej większości głosów do udzielenia mu absolutorium. Radni Gminy Police głosowali w tych sprawach na dzisiejszej (27 czerwca) sesji.

Włądysław Diakun jest jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców nie tylko w regionie, ale też w kraju. Funkcję burmistrza Polic sprawuje nieprzerwanie od jesieni 1998 roku. Do tej pory tego rodzaju głosowania kończyły się dla niego pomyślnie. Ale w ubiegłym roku stracił większość w radzie - po opuszczenia przez dwóch radnych klubu Gryf XXI (Gryf XXI rządzi w gminie w koalicji z KO).

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok. Samo głosowanie nie było jednak dla burmistrza pomyślne - za udzieleniem mu wotum zaufania zagłosowało 10 radnych, 9 było przeciw i jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna była nieobecna. Potrzebna jednak była bezwzględna większość.

Zanim radni zagłosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium wysłuchali sprawozdania finansowego. Ale i to nie zmieniło wyniku - był taki sam jak przy wotum zaufania. Władysław Diakun nie otrzymał więc absolutorium.

To nie oznacza, że straci stanowisko, nie oznacza nawet referendum nad odwołaniem go z tej funkcji. Jest to po prostu wyrażenie opinii radnych.

(sag)