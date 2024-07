Burmistrz Barlinka zarobi więcej niż prezydent Szczecina

Tylko radny C. Krzyżanowski zabrał głos w sprawie ustalenia zarobków burmistrzowi Barlinka. Fot. archiwum

Na ostatniej sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni ustalili zarobki dla burmistrza. Bernarda Lewandowska zarobi brutto ponad 18 tys. zł, czyli więcej niż prezydent Szczecina.



Jako jedyny radny głos w tej sprawie zabrał Cezary Krzyżanowski. Przypomniał rok 2021 i ustalanie zarobków dla ówczesnego burmistrza Dariusza Zielińskiego. Jak podkreślał, zarówno on, jak i obecna burmistrz, a wtedy radna B. Lewandowska, byli przeciwni zaproponowanej stawce. Mimo to, radni większością głosów, ustalili zarobki poprzedniego burmistrza w wysokości 17 tys. 30 zł.

- Obecnie zaproponowane stawki dla burmistrza, są na poziomie najwyższym dopuszczalnym w rozporządzeniu - mówił m.in. radny Krzyżanowski. – Dlatego porównałem to do zarobków prezydenta Szczecina. Miasta, które ma blisko 400 tys. mieszkańców. Tam ustalono zarobki w wysokości 17 tys. 877 zł. Uważam, że w pierwszej kolejności powinny nastąpić regulacje wobec pracowników Urzędu Miejskiego, a dopiero w kolejnej dla osób, które sprawują władzę. Wielkość zarządzanej jednostki samorządu, powinna mieć wpływ na to, jak kształtuje się wynagrodzenie. U nas, to co zostało zaproponowane, to są stawki maksymalne. Uważam, że warto pomyśleć o tym wynagrodzeniu w taki sposób, żeby odpowiadało to realiom naszej gminy, budżetu. A jak państwo wiedzą, budżet gminy nie jest w najlepszej kondycji. Dlatego bardzo proszę o rozwagę i przemyślenie tego zagadnienia.

W głosowaniu, radni dużą większością głosów, przyjęli zaproponowane wynagrodzenie dla pani burmistrz. ©℗

J. SŁOMKA