Budują łącznik do szpitala w Zdunowie. Zamkną główny wjazd

Zmiana dojazdu do szpitala w Zdunowie ma obowiązywać już od dziś. Fot. SPWSZ w Szczecinie

Czasowa zmiana dojazdu do szpitala w Zdunowie ma obowiązywać już od środy (21 sierpnia). To w związku z budową łącznika do ulicy Sokołowskiego prowadzącej do tej placówki. Inwestycja, która finalnie ułatwi dotarcie do szpitala, realizowana jest na zlecenie miasta oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Wykonawca zapowiedział, że od 21 sierpnia do 6 września zamknięty zostanie główny wjazd na teren szpitala. Bez zmian pozostanie dojazd do parkingu dla pacjentów, przez który – podczas realizacji tego etapu inwestycji – przejeżdżać będą także pojazdy kierujące się m.in. do szpitalnego oddziału ratunkowego.

A od 6 września do zakończenia prac wjazd do szpitala odbywał się będzie przez bramę techniczną lub od strony drogi do Niedźwiedzia nowym łącznikiem do bramy głównej i do parkingu dla pacjentów.

Wykonawca inwestycji oznakuje objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

– Pacjentów prosimy o uważność i wyrozumiałość. Tym bardziej, że miejska inwestycja finalnie ułatwi dojazd do szpitala, umożliwiając podróż drogą alternatywną, z pominięciem skrzyżowania przy budynkach mieszkalnych i dawnej bramie wjazdowej (a więc dzisiejszej tzw. bramie technicznej) – dodaje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

(sag)