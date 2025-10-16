Budowa Trasy Północnej postępuje. Prace drogowe, mostowe oraz instalacyjne [GALERIA]

To obecnie największa inwestycja drogowa w Szczecinie.

Trwają intensywne prace przy budowie Trasy Północnej. Pojawiły się zarysy nowej drogi, prowadzone są roboty ziemne, mostowe i układanie podziemnej infrastruktury.

– Drogowcy wykonują podbudowy na kolejnych odcinkach drogi – postęp robót relacjonuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Tam, gdzie wcześniej był tylko grunt, pojawia się już stabilna nawierzchnia i krawężniki kamienne. Nieco dalej, w rejonie przepustów, trwają prace drogowe i mostowe – pogrążane są ścianki szczelne z grodzic stalowych, trwa uciąglanie nasypów, wykonywane jest zbrojenie i betonowanie.

Pod ziemią również sporo się dzieje. Ekipy sanitarne układają rury gazowe, kanalizację deszczową i sanitarną, a także sieć wodociągową. W tym samym czasie elektrycy przygotowują instalacje pod montaż oświetlenia ulicznego.

Od 20 października nastąpią zmiany w organizacji ruchu – wzdłuż ulicy Szosa Polska i Polickiej miejscowo będą zawężane pasy jezdni.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Strabag. Koszt prac wynosi prawie 190 mln zł brutto.

