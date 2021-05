Budimex wybrany na projektanta i budowniczego obwodnicy Szczecinka

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 (DK20) złożyła firma Budimex - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Wartość wybranej oferty to ok. 106,6 mln zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie po zakończeniu standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych GDDKiA będzie mogła podpisać umowę z wykonawcą.

Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka

Na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca będzie miał 17 miesięcy od momentu podpisania umowy. Realizacja robót budowlanych ma potrwać 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Zgodnie z tymi terminami inwestycja ma zostać udostępniona kierowcom w 2025 roku.

- Od jesieni 2019 roku funkcjonuje obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak DK20 prowadzi przez centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.

Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z trasą S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.

Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została uzyskana w 2012 r. Była to decyzja wspólna z obwodnicą w ciągu S11. Wówczas jednak do realizacji skierowano wyłącznie odcinek w ciągu drogi ekspresowej. Dalsze prace przygotowawcze dla odcinka w ciągu DK20 ruszyły w 2019 r., natomiast w 2020 r. inwestycja ta znalazła się wśród dziewięciu projektów przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim. Otworzyło to możliwość realizacji obwodnicy.

Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 będzie drugą inwestycją w woj. zachodniopomorskim z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której zostanie podpisana umowa na realizację.

Pod koniec kwietnia br. została zawarta umowa dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Dla pozostałych siedmiu obwodnic - Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy w ciągu DK22, Stargardu i Złocieńca w ciągu DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa przygotowywanie dokumentacji.

Oprac. (k)