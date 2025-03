Brutalny rozbój na seniorce w Szczecinie

Fot. KMP Szczecin

Do brutalnego rozboju na 79-letniej kobiecie doszło we wtorek 11 marca w prawobrzeżnej części Szczecina. Seniorka przed południem wracała do swojego mieszkania po zakupach. Była cały czas śledzona przez nieznaną osobę – kobietę w peruce, która weszła za nią do domu. W środku napastniczka użyła siły, doprowadziła seniorkę do stanu bezbronności, ukradła jej pieniądze i uciekła.

Poszkodowana kobieta, będąc w szoku, zdołała zaalarmować sąsiadkę, która powiadomiła policję.

- Funkcjonariusze z różnych wydziałów oraz z Komisariatu Szczecin-Dąbie natychmiast podjęli działania, których celem było szybkie namierzenie i zatrzymanie sprawczyni - relacjonuje policja. - Kryminalni rozpoczęli intensywne ustalanie szczegółów zdarzenia, zbierając informacje na temat wyglądu kobiety oraz ewentualnego pojazdu, którym mogła się przemieszczać. Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariuszy w krótkim czasie zidentyfikowali sprawczynię oraz kierunek, w którym się porusza.

By uniemożliwić jej ucieczkę, na terenie całego miasta policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego utworzyli posterunki kontrolno-blokadowe. Kryminalni z Komisariatu Szczecin-Dąbie oraz KMP w Szczecinie prowadzili intensywne działania operacyjne. Namierzenie sprawczyni i, jak się później okazało, jej wspólnika stało się kwestią kilkudziesięciu minut.

Policjanci ujęli zarówno napastniczkę, jak i podróżującego z nią mężczyznę. Odzyskali także skradzione pieniądze. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie, Wydziału Kryminalnego Komisariatu Szczecin-Dąbie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie, wspierani przez operatorów monitoringu miejskiego. (K)