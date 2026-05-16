BMW zwróciło uwagę policjantów, bo jechało dziwnie wolno

Zwykle to nadmierna prędkość zwraca uwagę policjantów. Tym razem jednak stało się odwrotnie.

Policjanci w Nowogardzie podczas patrolu zauważyli samochód marki BMW, którego kierowca jechał z nietypowo małą prędkością. Wzbudziło to ich podejrzenia, więc postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej.

- W momencie gdy funkcjonariusze zawracali za BMW, pojazd zatrzymał się przy drodze. Kierowca wysiadł z auta, udając zainteresowanie stanem pojazdu. Chwilę później na miejscu kierującego siedziała już inna osoba - relacjonuje sierż. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Funkcjonariusze zauważyli zamianę i sprawdzili w policyjnych systemach kierującego 28-latka. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu, a dodatkowo posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

