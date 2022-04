Bmw wypadło z drogi. Zginęła nastolatka

Tragicznie zakończyła się podróż samochodem pięciu nastolatków. Kierowane przez 19-latka bmw wypadło z drogi i wjechało do rowu. Na miejscu zginęła 16-letnia dziewczyna. Do wypadku doszło w pobliżu Gorzycy (powiat sławieński).

Jak przekazał kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie do zdarzenia doszło około 3.30 w nocy z piątku na sobotę (23 kwietnia). W samochodzie jechało pięć młodych osób od 16 do 21 lat. Po wypadku cztery osoby wyszły z auta o własnych siłach. Niestety, pojazd przygniótł 16-letnią dziewczynę, która wypadła z auta podczas zdarzenia. Przybyli na miejsce strażacy i ratownicy rozpoczęli reanimację, jednak nie przyniosła ona rezultatu. Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Jeden z nastolatków doznał urazu szczęki i trafił do szpitala.

(rj)