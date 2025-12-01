Black Friday i Andrzejki napędziły policyjne interwencje w Szczecinie [FILM]

Fot. KMP Szczecin

Miniony weekend rozpoczął się od wielkich zakupów z okazji obniżek na Black Friday, a zakończył Andrzejkami. W efekcie na szczecińskich ulicach panował wzmożony ruch, co odnotowały policyjne statystyki.

Szczecińska policja ocenia, że za nią wyjątkowo intensywne dni. Jej oddziały prewencji i funkcjonariusze z komisariatów podjęli 80 interwencji i wylegitymowali 116 osób. Mundurowi przeprowadzili 55 kontroli prędkości, zatrzymali jedną poszukiwaną osobę i znaleźli narkotyki u dwóch osób.

Wydział Ruchu Drogowego zanotował 270 przekroczeń prędkości, w tym 4 przypadki przekroczeń o 50 km/h i więcej w obszarze zabudowanym.

(k)

