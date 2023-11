Bieg w deszczu, w ważnym celu [GALERIA, FILM]

Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę przez Park Kasprowicza w Szczecinie przebiegli uczestnicy Biegu z Wąsem. Byli zdeterminowani, nie przeszkodził im ani deszcz, ani chłód. Ich aktywność miała ważny cel - Bieg z Wąsem organizowany jest po to, aby przypomnieć wszystkim mężczyznom, jak ważne są zdrowy tryb życia oraz regularne badania, zwłaszcza takie jak USG jąder czy profilaktyczny test PSA w kierunku raka prostaty. Bieg z Wąsem to inicjatywa ekipy Fizjobiegacze Szczecin, jest organizowany co roku w listopadzie. Stanowi element międzynarodowego ruchu biegowego Movember. Ponadto w sobotę w Centrum Handlowym Galaxy panowie mogli bezpłatnie się przebadać. Zainteresowanie było olbrzymie.©℗

(as)

Fot. Ryszard PAKIESER i Piotr SIKORA

Film: Piotr Sikora