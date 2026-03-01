Bieg Tropem Wilczym w Policach wśród ruin starej fabryki [GALERIA]

W niedzielę, 1 marca, w Policach odbyła się lokalna edycja biegu "Tropem Wilczym", będąca częścią ogólnopolskiego wydarzenia upamiętniającego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem polickiego biegu była Fundacja Aktywne Police, którą wsparło Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”. Gmina Police objęła tę inicjatywę swoim patronatem. A patronem medialnym był m.in. "Kurier Szczeciński".

REKLAMA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" to ogólnopolska inicjatywa koordynowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Głównym celem wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, którzy stawiali opór reżimowi po 1945 roku. Symboliczny dystans biegu wynosi 1963 metry – liczba ta odnosi się do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak ps. „Lalek”.

W polickiej edycji biegu wzięło udział łącznie około 300 osób. Na listach startowych były również dzieci, które biegały na różnych dystansach (w zależności od wieku). Dorośli zawodnicy (około 200 osób) rywalizowali na dystansach 1963 metrów oraz 5 kilometrów (bieg przełajowy i nordic walking). Przed startem oczywiście była profesjonalna rozgrzewka, którą tradycyjnie już prowadziła Sylwia Hawrylak. Spiker zawodów, Przemysław Chabasiński - także już tradycyjnie - dbał zaś o to, żeby wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem, każdy znał przesłanie tego wydarzenia i oczywiście zagrzewał zawodników do walki o własne rekordy, a pozostałych zgromadzonych do kibicowania.

Biegi ku pamięci Żołnierzy Wyklętych tego dnia odbywały się w różnych miastach, w całym kraju. Wyjątkowość tego w Policach wynika przede wszystkim z jego lokalizacji oraz kontekstu historycznego miejsca - trasa wiodła przez teren z ruinami starej fabryki benzyny syntetycznej (Hydrierwerke Pölitz).

- Jest to bieg w pięknych okolicznościach przyrody, ale też wśród ruin starej fabryki. To miejsce martyrologii - miejsce, w którym Niemcy mordowali, zmuszając do katorżniczej pracy, jeńców wojennych, głównie Polaków. Biegacze mają więc tutaj dwa cele: uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale też oddanie hołdu ofiarom totalitaryzmu niemieckiego - tłumaczy Marcin Hawrylak, jeden z organizatorów tego wydarzenia w Policach.

Podczas oficjalnego otwarcia odczytano list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, przypominający o 75. rocznicy egzekucji członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Głos zabrali również starosta policki Shivan Fate oraz zastępca burmistrza Polic Magdalena Sosnowska, którzy w swoich wystąpieniach odnieśli się do wartości patriotycznych oraz znaczenia wolności. ©℗

(sag)

REKLAMA