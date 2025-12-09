Szansa na medal. Pobiegnij w ciemno

Wydarzenie pn. „Szansa na medal – bieg w ciemno” już 13 grudnia odbędzie się na Arkonce w Szczecinie. Start o godz. 12.

REKLAMA

„To nie jest zwykły bieg. Tu liczy się zaufanie, współpraca i dobra zabawa! Startujemy w parach – jedna osoba ma zasłonięte oczy, druga prowadzi ją po trasie. To świetna okazja, żeby sprawdzić się w zupełnie nowej roli i przeżyć coś, czego nie da się porównać z żadnym innym sportowym wydarzeniem” – przedstawiają inicjatywę organizatorzy, czyli „Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem”.

Bieg jest dla wszystkich mieszkańców województwa, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. A po biegu: ognisko, gorąca grochówka, gry i konkursy.

Żeby dołączyć, wystarczy wypełnić krótki formularz (na stronie: https://eu.jotform.com/pl/build/253313004514038).

(k)

REKLAMA