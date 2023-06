Bezpłatne badania. W kobiecym interesie

Fot. Gedeon Richter Polska

W najbliższy piątek w Szczecinie, w sobotę w Świnoujściu, a w niedzielę w Międzyzdrojach zagości mobilny gabinet ginekologiczny. Będzie można w nim skorzystać z darmowych konsultacji oraz badań ginekologicznych.

W ten sposób inicjator kampanii "Dostrzegamy! Badamy. W kobiecym interesie", firma farmaceutyczna Gedeon Richter Polska, po raz piąty przypomina Polkom o konieczności wykonywania badań diagnostycznych, zwracając szczególną uwagę na kobiety po 59. roku życia, w tym kobiety ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Kampania została objęta m.in. patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

- W gabinetach, w których przyjmuję, do rzadkości należą wizyty kobiet w wieku senioralnym, a jeśli do nich dochodzi, to nigdy lub prawie nigdy nie mają charakteru wizyty profilaktycznej - mówi dr Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolog, położnik. - Zawsze zastanawiam się z czego to wynika. Czy po przekroczeniu pewnej granicy wieku dochodzimy do wniosku, że ginekologia nas już nie dotyczy? Nic bardziej mylnego! Kobieta w każdym wieku powinna pójść do ginekologa przynajmniej raz w roku. Istnieją schorzenia ginekologiczne, jak np. stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej, które przytrafiają się kobietom w wieku 35, ale również 75 lat. Niestety mamy tendencję do przypisywania wielu niedyspozycji wiekowi myśląc, że po prostu tak musi być, a do tego tendencję tę projektujemy na przyszłe pokolenia i w ten sposób tkwimy w błędnym kole.

- Ruszamy w Polskę naszym mobilnym gabinetem ginekologicznym, aby pokazać, że kobiety nie są i nie mogą być niewidzialne, a ich potrzeby dbania o zdrowie nie mogą znikać wraz z wiekiem - ogłaszają organizatorzy kampanii.

Mobilny Gabinet Ginekologiczny, specjalnie przystosowany do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, zaparkuje już 9 czerwca w Szczecinie (Netto Arena Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7). A 10 czerwca - w Świnoujściu (parking przy Kauflandzie), zaś 11 czerwca w Międzyzdrojach (przychodnia przy ul. Niepodległości 10a).

Organizatorzy zapowiadają, że zainteresowane kobiety, w godz. 10-16, będą mogły skorzystać z darmowych konsultacji ginekologicznych oraz badań (cytologia płynna, USG ginekologiczne, test na obecność wirusa HPV), a także z konsultacji z fizjoterapeutką uroginekologiczną.

Na badania mogą zapisać się wszystkie kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 59+, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy stopień niepełnosprawności. Wymogiem jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu. Pacjentki bez orzeczenia o niepełnosprawności mogą zapisać się na wizytę osobiście, w dniu badania, na miejscu. Pacjentki w wieku 59+ (rok urodzenia 1964 i wcześniej) oraz z niepełnosprawnościami mogą umawiać się na badanie pod numerem telefonu 452 852 886 (do piątku w godz. 10-16, w sobotę i niedzielę w godz. 8-16) lub e-mailowo: zapisy@wkobiecyminteresie.pl (konieczne podanie numeru Legitymacji Osoby z Niepełnosprawnością).

Więcej na stronie: www.wkobiecyminteresie.pl

(k)