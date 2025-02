Feryjne warsztaty w Gryfińskim Domu Kultury

Jeszcze do końca tygodnia (do 14 bm. włącznie) można uczestniczyć w artystycznych zajęciach w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury oraz wiejskich świetlicach (filiach GDK). To tradycyjna propozycja dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich wakacji. Dla chętnych organizowane są różnorodne warsztaty – plastyczne, ceramiczne, rękodzielnicze, turystyczne, recytatorskie, taneczne, filmowe, szachowe, teatralne – a udział w nich jest bezpłatny.

Tekst i fot. (akme)