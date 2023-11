Bez aresztu dla mężczyzny, który miał śmiertelnie postrzelić żołnierza

Oświadczenie w tej sprawie wydał na swojej stronie internetowej Polski Związek Łowiecki. Jak przekazał rzecznik prasowy PZŁ Wacław Matysek, "teren, gdzie doszło do zdarzenia leży w granicach administracyjnych miasta Szczecin i nie stanowi on w żadnej części obwodu łowieckiego".

Rzecznik 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Błażej Łukaszewski poinformował w komunikacie, że w środę ok. godz. 20.45 na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo "doszło do nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego przez osobę trzecią, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej".

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Gościówa 2023-11-19 10:18:45 Na petecjeonline.com DO PODPISANIA "Petycja o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i uchylenie immunitetu parlamentarnego Dariuszowi MATECKIEMU"

@Myśl 2023-11-19 03:30:42 PAP ma oddziały lokalne, również w Szczecinie.

@@Myśl 2023-11-18 22:53:23 Zależy gdzie sprawca ma lepsze układy. Czy prokurator 'stworzył' kiepski wniosek o areszt, czy sędzia okazał się 'łagodny' dla śmiercionośnego myśliwego. Nie jest przypadkiem, że nie są podawane imiona i pierwsze litery nazwisk tych ludzi, ani kim są lub byli. Ich firma wygrywa przetargi na zabijanie dzikich zwierząt?

Darek 2023-11-18 22:01:56 Teraz idą nowe czasy. Ciekawe kim te osoby są .Pewnie nieźle ustawione.

na złość kaczorowi 2023-11-18 22:01:08 wiadomo że kaczor mysliwych nie lubi i dlatego kasta będzie pobłażliwie ich traktować.sprawiedliwość wg lewaków UE za lajkowanie spotu reklamowego dotyczącego migrantów jeżeli jesteś konserwatystą jesteś pozbawiany immunitetu , jeżeli jesteś lewakiem aresztowanym pod zarzutem korupcji UE daje ci immunitet.

@Myśl 2023-11-18 20:14:58 Co tu miał do uzasadnia prokurator? Prosty opis czynu i zdarzenia : działanie z zamiarem ewentualnym, zgodnie z twoją kwalifikacją, czyli działanie wbrew regulacjom dla polowań, ale d0odatkowo oddalenie się z miejsca zdarzenia. Niezależny jak widać musiał dać czas na przygotowanie papugi i to nie jednej pewnie. Takie są wartosci demokratyczne i europejskie

Niepraworządny 2023-11-18 20:05:49 No to koleś ma szanse zostać europarlamentarzystą z immunitetem za pół roku. Albo jakimś marszałkiem przynajmniej. A propos ktoś co wie o postrachu tirów na A-6? Jakaś sprawa praworządna się toczy? Czy czekamy na praworządny immunitet w Brukseli?

wc 2023-11-18 18:55:42 Grupa w togach z Iustiti są umoczeni w układ na kaszubskiej rzucimy tysiące ulotek z drona wszyscy mieszkańcy dowiedzą czym handluje układ Szczecin jest patologicznym bagnem o korzeniach sb.

Myśl 2023-11-18 16:07:10 PAP? A to nie lokalne? Prokurator musiał słabo uzasadnić wniosek o areszt, skoro sąd go nie uwzględnił. Zabicie tego młodego człowieka powinno być traktowane jako czyn umyślny. Zabójca miał świadomość, że używając broni palnej (bez zezwolenia) na terenach miejskich, po zmroku może postrzelić przypadkową osobę. Podobnie jak pijany kierowca zdaje sobie sprawę, że może spowodować śmiertelny wypadek. Może nie ma w tym premedytacji, ale jest świadome dopuszczenie możliwości.

@bbaass 2023-11-18 15:21:00 Też niepokoi mnie ideologia aborcji

Belzebub 2023-11-18 14:40:04 Kulę śmiertelną poniósł Bóg a ten co strzelił to tylko strzelił, więc dlaczego strzelający miał trafić do aresztu? Dobra i słuszna decyzja sędziego i do tego niezawisła.

Gold Finger 2023-11-18 14:21:26 Pamiętajcie! Jak przez przypadek zastrzelicie człowieka (lub z celowym zamiarem) to zawsze mówcie, że myśleliście że to dzik! Sąd wam uwierzy, ułaskawi i do aresztu nie traficie! Jest jasny przekaz dla innych "myśliwych" róbta co chceta!

dozór 2023-11-18 14:15:16 Dozór policji? Zabójstwo (niech będzie że nieumyślne) miało miejsce na terenie armii. Czy to więc nie jurysdykcja wojskowa? Zginął żołnierz Rzeczypospolitej na terenie wojskowym, sprawę powinna chyba więc prowadzić żandarmeria wojskowa i inne organy wojska, cywile mogą zażądać swoich adwokatów i tyle, ale tłumaczyć powinni się przed mundurowymi.

bbaass 2023-11-18 13:48:40 nie rozumiem jak można polować i zabijać. jak można odbierać życie żywej, czującej istocie. człowiek, zwierzę, roślina - każdy chce żyć.

@krótko mówiąc 2023-11-18 13:20:56 wracają w końcu europejskie i demokratyczne standardy. Tępić zło u żródeł jak za satyryczną stronę antykomor, a nie za demokratyczne strzelanie

Ja 2023-11-18 13:14:26 Kim są?????

Abc 2023-11-18 13:10:58 A może by tak podać dane tych strzelców do wiadomości publicznej? Zaraz się okaże, że pochodzą oni z jakiejś wyższej kasty, prawnicy, lekarze etc? Tacy nie podlegają prawu jak zwykłe żuczki. Nawet się okaże, że to niska szkodliwość czynu...

Baba z magla 2023-11-18 12:53:36 Dewiza Neumana działa w najlepsze - będę cię bronił... i kruk krukowi oka nie wykole!

Krótko mówiąc 2023-11-18 12:15:32 Paranoja

Malwina, lat 11 2023-11-18 12:12:13 Chcieliście PO, KOlesiotwa, ruskich standardów? No to wyznają... hulaj dusza diabła nie ma!

Zet 2023-11-18 11:37:54 POdobna historia jak z tym z BMW co jadąc ponad 300 km/h zabił rodzinę na autostradzie. Wzięli dobrą papugę i pewnie teraz rozliczą tych co ośmielili się domagać szukania prawdziwego sprawcy. To taka nowa praworządność, europejska

gość 2023-11-18 11:23:45 "zatrzymani to pracownicy jednej z firm" To jest takich "firm" więcej? Strach po lesie, wróć mieście chodzić.

@ciekawski 2023-11-18 11:22:52 Wszystko zależy od tego na kogo głosował podejrzany i jakie ma koneksje…. Przecież to polska (sic)

Ciekawski 2023-11-18 11:17:04 doszło do ogromnej tragedii :( ale mam dość dziwne pytanie, czy obaj mężczyzny mają jakieś imiona i nazwiska. wszędzie są taki same komunikaty na zasadzie kopiuj/wklej. Jednym z nim piszą jest właściciel firmy odławiającej na terenie Szczecina dziki. Nie jest to anonimowa osoba tylko publiczna? Kiedy stosuje się zasadę ujawniania tzw. imienia z pierwsza litera nazwiska z kropka a kiedy w ogóle się tego nie ujawnia? czy zależy to od tego czy jest się aktorem, celebrytą, sportowcem czy politykiem?

Dzik 2023-11-18 10:46:38 Pierdzielony kiler. Chłopak zginął bo na święta żarcie mu potrzebne. Oni wszyscy to zabójcy zwierząt i kłusownicy. Jedna klika. Bez aresztu. Dziwne

Wojsko.. 2023-11-18 10:20:21 A wojsko co? Pozwala sobie tak pluć w twarz?

Jasne 2023-11-18 10:08:53 A po co mu areszt, niech sobie jeszcze kogoś zastrzeli, skoro tak lubi.

Wschód 2023-11-18 10:00:46 Nie oszukujmy się, Polska nie jest częścią Europy to ciągle wschód, standardy jak na Ukrainie, Białorusi, w Rosji…. Nieważne że zginął człowiek ważne jest dobre samopoczucie sędziego… Faktycznie nadzwyczajna kasta, bezkarna banda @#€&%@! A zwłaszcza teraz kiedy totalna opozycja u władzy, czują się zupełnie bezkarni…. Immunitet sędziowski - to kpina z poczucia sprawiedliwości Pewnie nigdy nie poznamy uzasadnienia wyroku

PO to zło 2023-11-18 09:48:01 Sądy są nasze. Za picie trafiasz do aresztu, za zabicie żołnierza na terenie wojskowym NIE. Czego nie rozumiecie robaki? https://wroclaw.policja.gov.pl/dwr/aktualnosci/bieza/40948,Pil-na-skwerku-i-trafil-do-policyjnego-aresztu.html

Ronek 2023-11-18 09:42:32 Normalny zwykły obywatel już byłby w areszcie a teraz pewnie będzie sprawa że żołnierz niebezpiecznie wystawiał szyję udając dzika. Jakiego zawodu i z jakiej partii są kłusownicy?

KOlesiostwo 2023-11-18 08:55:50 W NOwej POlsce jak się ma ustawionych KOlesi to można nawet zastrzelić żołnierza na terenie wojskowym .Może Myśliwy ma rodzinę wsród Sendziuf ?

Wolne sądy 2023-11-18 08:54:43 Teraz wolne sądy z aresztu trafia się do europarlamentu więc gościa by nikt nie skazał

Jumbo Jet 2023-11-18 08:40:12 Sąd okazał się być bardzo wyrozumiały w tej sprawie. Może ktoś tam podziela pasję do łowiectwa i rozumie jak łatwo pomylić człowieka ze zwierzyną łowną, szczególnie gdy uwzględni się że odstrzał odbywał się w miejscu zupełnie do tego nie przeznaczonym. No i jeszcze ta wspaniała postawa po oddanym strzale. Aż chce się krzyczeć jeszcze głośniej "Wolne Sądy".

„Piękny kraj” 2023-11-18 08:38:29 Bezkarni sędziowie…. Ruskie standardy…..